Štátne hmotné rezervy prejdú zmenami, cieľom novely je zefektívniť činnosť úradu v krízových situáciách

Zlepšenie pripravenosti štátu

Tvorba pohotovostných zásob

28.3.2022 (Webnoviny.sk) - Správu štátnych hmotných rezerv SR čakajú zmeny. Ako vyplýva z predbežnej informácie k Návrhu zákona o štátnych hmotných rezervách, ich cieľom je zefektívniť činnosť úradu ako výkonnej zložky krízového riadenia štátu na základe skúseností, ktoré štátne rezervy získali pri riešení situácií spojených s výskytom ochorenia COVID -19 ako aj pri riešení iných mimoriadnych udalostí a stavov.„Aplikačná prax priniesla potrebu zjednodušiť procesy a upraviť kompetencie úradu tak, aby v čase krízovej situácie a mimoriadnej situácie bol oprávnený zabezpečovať tvorbu štátnych hmotných rezerv účinne," uvádza sa ďalej v predbežnej informácii.Zámerom je zlepšiť pripravenosť štátu do ďalšieho obdobia na riešenie krízových situácií, a to nastavením mechanizmu na objektívne vybavovanie požiadaviek na tvorbu štátnych hmotných rezerv ministerstvami a orgánmi verejnej moci.Ako konštatujú štátne rezervy, aktuálne platná legislatíva nezohľadňuje potreby aplikačnej praxe, a to čoraz väčšie nároky na zrýchlenie a zefektívnenie tvorby pohotovostných zásob, ako aj na iné procesy týkajúce sa hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je júl tohto roka.