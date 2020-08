Štátneho tajomníka Leitnera mali odpočúvať vojenskí „tajní“, Naď žiada kontrolu a zdôvodnenie

Možné korupčné správanie

Neštandardné konanie

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) momentálne nedisponuje informáciou o tom, že súčasný štátny tajomník rezortu vnútra Vendelín Leitner bol v minulosti odpočúvaný Vojenským obranným spravodajstvom (VOS) Pred stredajším rokovaním vlády tak reagoval na informácie Nadácie Zastavme korupciu . Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) však médiám povedal, že informácia o odpočúvaní je pravdivá.„Čo môžem povedať je to, že si to nechám komplexne celé preveriť a zdôvodniť," povedal Naď s tým, že momentálne nechce špekulovať, či prípadné nasadenie informačno technických prostriedkov na Leitnera bolo uskutočnené a či bolo oprávnené.Mikulec v tejto súvislosti povedal, že to, že bol Leitner odpočúvaný, je pravda. „Bol odpočúvaný, údajne. Podal na to ústavnú sťažnosť, ústavný súd povedal to, čo povedal, ale stále to (Leitner, pozn SITA) považuje za protizákonné," uviedol Mikulec.Nového štátneho tajomníka na ministerstve vnútra Vendelína Leitnera malo odpočúvať počas vlády Ivety Radičovej Vojenské obranné spravodajstvo (VOS).Ako ďalej vo svojom blogu napísala Nadácia Zastavme korupciu, Leitner sa na to sťažoval ústavnému súdu a žiadal odškodné desaťtisíc eur, ale neuspel. „Súd v odôvodnení citoval z tajných dokumentov, podľa ktorých ho sledovali pre možné korupčné správanie," uviedla nadácia.V žiadosti o súhlas na odpočúvanie, ktorej časť bola odtajnená a Ústavný súd SR ju rozsiahlejšie cituje, VOS podľa nadácie napísala, že získala poznatky týkajúce sa „neštandardného a účelového konania záujmovej osoby Ing. Leitner".„Mala ho podozrievať, že chce ovplyvniť rozhodovací proces na ministerstve v prospech finančných skupín, ktoré mali záujem o kúpu, prevod či prenájom vojenských zdravotníckych pracovísk," napísala nadácia.Podľa VOS v tomto prípade existovalo dôvodné podozrenie, že môžu byť smerom k zodpovedným pracovníkom ministerstva obrany zaznamenané rôzne formy korupčného správania.Ústavný súd podľa nadácie konštatoval, že zásah do Leitnerovho práva na súkromie bol primeraný vzhľadom na charakter možnej trestnej činnosti a na to, ako je korupcia v spoločnosti vnímaná. „Za logickú považoval úvahu, že ako poradca mal kontakt s osobami, ktoré rozhodovali a mohol ich ovplyvniť," dodala nadácia.