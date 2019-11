Štátni ochranári budú mať 18 nových terénnych vozidiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ján Siman Foto: TASR/Ján Siman

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. novembra (TASR) - Štátni ochranári budú mať 18 nových osobných terénnych áut za 561.744 eur s DPH. Cena jedného vozidla je 31.208 eur s DPH. Vozidlá im dodá spoločnosť IMPA Bratislava, s ktorou Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR začiatkom novembra podpísala zmluvu. Vyplýva to z výsledkov tendra, ktorý ŠOP vyhlásila a kde sa prihlásil len jeden uchádzač.Štátni ochranári sa napriek tomu rozhodli, že súťaž nezrušia.vysvetlila ŠOP.Hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Jana Zvončeková pre TASR povedala, že ak ponuku podal iba jeden uchádzač, nie je to automatickým dôvodom na kontrolu alebo zrušenie súťaže.Pripomína, že ak bola predložená v súťaži len jedna ponuka a obstarávateľ súťaž nezrušil, je povinný vo svojom profile uviesť odôvodnenie, prečo súťaž nezrušil.ŠOP to odôvodňuje tým, že zákazka bola riadne vyhlásená vo vestníku Európskej únie a vo vestníku ÚVO. Súťaž bola tiež prístupná pre neobmedzený počet záujemcov. Lehota na predkladanie ponúk bola podľa ŠOP stanovená dostatočne dlho, 42 dní. Uvádza tiež, že podmienky neboli diskriminačné a v použitom postupe zadávania zákazky neboli uplatnené žiadne revízne postupy.podotkla ŠOP. Celý proces zadávania a obstarávania zákazky považuje za transparentný a objektívny.uviedla Zvončeková.