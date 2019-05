Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 29. mája (TASR) - Štátni ochranári budú môcť zabrániť výrubu v národných parkoch. Vyplýva to z novely zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú v stredu schválila vláda. Novela tiež navrhuje zrušiť viaceré výnimky, zakázať holorubný spôsob hospodárenia už od druhého stupňa ochrany alebo regulovať náhodnú ťažbu.Šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd) je presvedčený, že zákon ešte bude čeliť lobingu.povedal pred rokovaním vlády s tým, že ak by takýto zákon platil pred 15 rokmi, Nízke Tatry by vyzerali inak.Zákon má tiež v chránených územiach obmedziť vysádzanie či rozširovanie nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, prikrmovanie zveri či umiestnenie stavieb. Po novom tiež majú súhlas na výrub drevín mimo zastavaného územia obce vydávať okresné úrady a nie obce ako doteraz. Novela tiež umožňuje vyznačiť územia, v ktorom sa budú môcť pohybovať aj mimo vyznačeného chodníka.Podľa novely by sa tiež malo o ťažbe v chránenom území povinne informovať na webovej stránke príslušného orgánu ochrany prírody. Obce by mali viesť evidenciu využitia finančných prostriedkov z náhrad za vyrúbané dreviny. Envirorezort chce zároveň vytvoriť informačný systém, ktorý verejnosti aj orgánom štátnej správy poskytne údaje, na základe ktorých bude možné jednoznačne identifikovať hranicu chránených území a ich ochranných pásiem.