Štátni tajomníci na ministerstve školstva požiadali Hegera o odvolanie, premiérovi odovzdali aj jeden silný odkaz

14.9.2022 (Webnoviny.sk) - Štátni tajomníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ľudovít Paulis Ivan Husár a štátna tajomníčka Svetlana Síthová požiadali premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), aby ich odvolal z ich funkcií štátnych tajomníkov na najbližšom vládnom zasadnutí.Heger, ktorý momentálne zastáva funkciu ministra školstva, im prisľúbil, že sa tak stane najneskôr na vláde naplánovanej na 21. septembra. Na sociálnej sieti to napísal štátny tajomník Ľudovít Paulis.Paulis dodal, že ako štátni tajomníci sú toho názoru, že rezort čo najskôr potrebuje plnohodnotné vedenie. Vedenie ministerstva školstva by podľa Paulisa tiež malo mať dostatočný politický mandát na rokovania s ostatnými ministerstvami, a obzvlášť s rezortom financií Ak bude ministerstvo rozumne vedené, je ochotný poskytnúť informácie či konzultácie, aby pomohol zabezpečiť kontinuitu, no dodal, že nie je dôvod, aby tak robil z pozície štátneho tajomníka.