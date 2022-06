Štátni zamestnanci by mali mať vyššie platy už v septembri a Krajniak im chce garantovať, že stúpnu aj o rok

19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) si myslí, že zvýšenie platov v štátnej a verejnej správe od septembra je dosiahnuteľné. Zároveň by sa mali platy zvyšovať aj v budúcom roku.Povedal to Krajniak v diskusnej relácii O 5 minút 12 na RTVS: „Platy sa budú zvyšovať skôr ako od 1. januára 2023, budú sa zvyšovať o viac ako tri percentá, no, samozrejme, na to musí byť dohoda medzi vládou a zamestnávateľmi. Za seba si to viem predstaviť, tento termín je dosiahnuteľný a navyše chcem, aby mali zamestnanci garantované nielen tohtoročné zvýšenie platu, ale aj budúcoročné, aby mali istotu na dva roky, že tú pomoc dostanú," uviedol minister.