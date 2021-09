Štátni zamestnanci v Slovinsku nemajú na výber, očkovanie je pre nich povinné

Slovinsko

17.9.2021 (Webnoviny.sk) -začne ihneď vyžadovať povinné očkovanie všetkých štátnych zamestnancov proti ochoreniu COVID-19. Oznámila to v piatok vláda krajiny, ktorá tak sprísňuje opatrenia proti šíreniu koronavírusu.Všetci štátni zamestnanci sa budú musieť dať zaočkovať prvou dávkou vakcíny do 1. októbra. Ak nebudú očkovaní látkou spoločnosti Johnson & Johnson , ktorá sa aplikuje v jednej dávke, do mesiaca sa budú musieť dať zaočkovať aj druhou dávkou. Pri vstupe na pracoviská, ktoré financuje vláda, už nebude stačiť PCR test. Týkať sa to bude aj štátnych nemocníc.Začiatkom tohto týždňavláda rozhodla, že na pracoviská súkromných firiem, bude možné vstúpiť len po preukázaní sa covid pasom potvrdzujúcim vakcináciu alebo negatívny výsledok PCR testu. Rovnaká požiadavka platí aj pre vstup do nemocníc, čerpacích staníc, obchodných centier, reštaurácií a do iných verejných priestorov.