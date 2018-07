Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna schodok 573,9 mil. eur

Symbol eura pred budovou ECB Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. júla (TASR) – Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna tohto roka schodok vo výške 573,9 milióna eur, čo predstavuje jeho medziročné zníženie o 245 miliónov eur. Vyplýva to z komentára Ministerstva financií (MF) SR k štátnemu rozpočtu za jún 2018.Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 496,8 milióna eur. To v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 8,2 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 251,8 milióna eur.Ako ďalej uvádza rezort financií, medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 341,6 milióna eur.priblížilo MF SR s tým, že medziročný pokles o 0,5 milióna eur bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb.Pozitívny vývoj bol dosiahnutý aj v rámci príjmov z rozpočtu Európskej únie (EÚ), kde došlo k medziročnému nárastu o 112,2 milióna eur. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend boli medziročne vyššie o 54,8 milióna eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo podľa rezortu k medziročnému poklesu o 11,8 milióna eur.vyčíslilo ministerstvo.Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 88,3 milióna eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 154 miliónov eur. S tým podľa rezortu financií súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 32,5 miliónov eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 3,1 milióna eur.