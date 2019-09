Štátny rozpočet ku koncu augusta dosiahol schodok 1,64 mld. eur

Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta tohto roka schodok 1,64 miliardy eur. Medziročne vzrástol o 896,6 milióna eur. Vyplýva to z najnovšie zverejnených informácií Ministerstva financií (MF) SR.Príjmy štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 298,8 milióna eur, čo predstavuje nárast o 3,3 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 1,195 miliardy eur pri náraste o 12,3 %.Ako vyplýva zo zverejnených informácií MF SR, medziročný nárast zaznamenali aj daňové príjmy, a to o 137,7 milióna eur.vyčíslilo MF SR. Naopak, negatívny vývoj bol pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 69,3 milióna eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 28,3 milióna eur.Pozitívny vývoj bol zaznamenaný aj v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 133,5 milióna eur.konštatuje MF SR.Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 4,7 milióna eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 109,9 milióna eur, s čím podľa MF SR súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 19,2 milióna eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 102,6 milióna eur.