Štátny rozpočet vysiela do samospráv signály, že budú aj naďalej sponzorovať štát, tvrdí Kaliňák

Dlhodobo nespokojné samosprávy

Mestá a obce pod tlakom

1.11.2021 (Webnoviny.sk) - Štátny rozpočet pre rok 2022 vysiela do samospráv signály, že mestá a obce budú aj naďalej sponzorovať štát v rámci preneseného výkonu štátnej správy.Pre agentúru SITA to uviedol ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák . Na budúci rok počíta rozpočet štátu s príjmami obcí vo výške 5,9 miliardy eur a výdavkami na úrovni 5,6 miliardy.Samosprávy na Slovensku sú dlhodobo nespokojné s tým, že štát im nedáva dostatok peňazí na povinnosti, ktoré na previedol, teda takzvaný prenesený výkon kompetencií.ZMOS sa obáva, že počet prenesených kompetencií môže ešte vzrásť.„Riziko predstavuje prijímanie legislatívy, ktorá môže na samosprávy preniesť nové a ďalšie úlohy bez finančného krytia, prípadne priamo so zvýšením výdavkov samospráv. Mestá a obce preto vstupujú do roka v ktorom budú zrejme rozpočty pod tlakom neustálych zmien podľa vývoja ekonomickej situácie a legislatívneho tlaku,“ povedal pre agentúru SITA Kaliňák.Hoci mestá a obce pocítili zvýšené výdavky alebo výpadky príjmov v súvislosti s pandémiou, štátny rozpočet podľa samospráv na situáciu nereaguje. Kaliňák dodal, že situáciu môže ešte zhoršiť prípadný nárast nezamestnanosti. Ten by totiž v mestách a obciach znížil aj príjmy z výnosu dane z príjmu fyzických osôb.