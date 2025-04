Štátny smútok za pápeža Františka prinesie obmedzenia. Čo bude na Slovensku zatvorené?

Čierna vlajka sa nevyvesuje

Obchody ani prevádzky nie sú zatvorené

Ministerstvo totiž nemá oprávnenie na rušenie podujatí či nariadiť iné obmedzenia.

24.4.2025 (SITA.sk) - Verejné podujatia počas štátneho smútku nebudú zakázané, hazard však áno. Ako rezort vnútra pripomenul, v sobotu 26. apríla, teda v deň pohrebu pápeža Františka , bude štátny smútok. Trvať bude od 8:00 do 18:00. Štátny smútok upravuje zákon o štátnych symboloch SR a ich používaní.Vláda ho môže vyhlásiť v prípade smrti osoby s mimoriadnym vplyvom na verejný život, čo je aj prípad Svätého Otca Františka. Ministerstvo v súvislosti so štátnym smútkom prinieslo prehľad pravidiel a odporúčaní.Ministerstvo ešte v deň smrti pápeža vyzvalo všetky štátne orgány a inštitúcie, a orgány územnej samosprávy na úpravu vlajkovej výzdoby na znak pietnej spomienky. Po vyhlásení štátneho smútku vládou rezort rozhodol o predĺžení smútočnej vlajkovej výzdoby až do ukončenia štátneho smútku.Pri štátnom smútku sa štátna vlajka na stožiari spúšťa do pol žrde. Čierna vlajka sa pri štátnom smútku na stožiar nevyvesuje. V čase pietnej spomienky sa spúšťajú popri štátnej vlajky aj vlajky krajov, miest, obcí, škôl, EÚ či inštitúcií.„Ak je na budove inštalovaná štátna zástava alebo koruhva, ktoré sú pevne spojené so žrďou a nie je ju možné ich spustiť, tak sa pridáva čierna zástava, respektíve čierna koruhva. Čierna zástava sa umiestni z čelného pohľadu vpravo od štátnej zástavy,“ spresnilo ministerstvo a doplnilo, že v prípade, že sú k dispozícii iba dve zariadenia na vyvesenie zástavy, upúšťa sa od vyvesenia inej zástavy, či už ide o zástavu EÚ, kraja, mesta alebo obce.„Ak sú k dispozícii tri zariadenia, čierna zástava sa umiestňuje z čelného pohľadu celkom vpravo. To isté platí aj pre čiernu koruhvu,“ uviedol rezort vnútra a doplnil, že štátny smútok sa vyjadruje súbežne aj používaním zástavy a čiernej vlajky v úradných miestnostiach najvyšších predstaviteľov štátnych orgánov, orgánov samosprávy a tam, kde zákon prikazuje alebo umožňuje používanie štátnej zástavy.Ministerstvo vnútra ďalej upozornilo, že počas štátneho smútku je zakázané prevádzkovať hazardné hry , čo upravuje zákon o hazardných hrách. To, čo zakázané nie je, sú verejné podujatia, športové či súkromné akcie, ako napríklad svadby a oslavy. Rovnako nie sú zatvorené obchody ani prevádzky.„Je na zvážení každého organizátora, či je vhodné plánované podujatie v daný deň uskutočniť. Ak sa uskutoční, môže sa začať minútou ticha na pamiatku zosnulého pápeža,“ odporúča rezort vnútra, podľa ktorého je súčasne vhodné na znak rešpektu voči zosnulému zachovať dôstojný charakter podujatí, vyhnúť sa hlasnej hudbe, hlučnej zábave či prejavom neúcty na verejnosti v čase trvania štátneho smútku.„Štátny smútok je predovšetkým prejavom pietnej spomienky a vyjadrením veľkej úcty k zosnulej osobnosti. Predpokladá sa, že samosprávy, štátne inštitúcie i súkromný sektor počas obdobia štátneho smútku primerane upravia svoje pôsobenie, televízie tak môžu urobiť napríklad úpravou programu,“ uzavrel rezort vnútra.