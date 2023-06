Štátny tajomník Graňačka končí, nahradí ho riaditeľ odboru stratégie a vedenia informačných technológií

Výmena štátneho tajomníka

21.6.2023 (SITA.sk) - Na poste štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v stredu končí Jozef Graňačka . Namiesto neho túto funkciu bude od 22. júna zastávať Martin Bezek, ktorý na tomto ministerstve pôsobí šesť rokov ako riaditeľ odboru stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy.Vláda schválila personálnu výmenu na návrh povereného ministra informatizácie Petra Balíka . Graňačka sa stal rezortným štátnym tajomníkom pre informatizáciu vo februári tohto roka. Nahradil Jána Hargaša , ktorého navrhla odvolať proti jeho vôli vtedajšia poverená ministerka informatizácie Veronika Remišová Za ľudí ).Balík avizoval aktuálnu výmenu svojho štátneho tajomníka koncom minulého týždňa. Zdôvodnil to tým, že sa chce obklopiť ľuďmi, s ktorými má skúsenosti a ich prácu vie ohodnotiť, ako aj pripravovanou analýzou fungovania štátnej spoločnosti Slovensko IT, a. s. Ako minister podotkol, Graňačka za krátky čas vo funkcii stihol obmedzený počet aktivít.„Mali sme a máme veľmi korektný vzťah. Budeme sa snažiť budovať na tom, čo bolo dobre nastavené, a zlepšiť to, kde je priestor na zlepšenie,“ uviedol Balík.„Do štátneho IT a digitalizácie prinášame novú dynamiku,“ uviedol minister s tým, že nový štátny tajomník pre informatizáciu je expert z interného prostredia ministerstva.„Je dokonale zorientovaný v procesoch a plánoch v informatizácii štátu. Má moju dôveru, že ako skúsený odborník urobí maximum pre naplnenie cieľov nášho rezortu obsiahnutých v programovom vyhlásení vlády,“ poznamenal Balík.Cieľom Bezeka je podľa ministerstva podporovať eurofondové IT projekty a plnenie míľnikov Plánu obnovy a odolnosti . Sústredí sa na projekty, ktoré rozšíria, skvalitnia a zjednodušia elektronické služby štátu pre občanov, verejnú správu aj podnikateľov, pričom za dôležitú považuje digitalizáciu prioritných životných situácií.„Pre zlepšenie e-Governmentu na Slovensku je kľúčové doručiť už rozbehnuté IT projekty. Mojím cieľom je hlavne zvýšiť spokojnosť občanov s elektronickými službami štátu vytvorením prostredia, ktoré bude podporovať agilné riadenie projektov a produktový manažment,” priblížil Bezek.