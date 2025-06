Štátny tajomník Michal Kaliňák diskutoval so zástupcom Európskej komisie o modernizácii samosprávy

Centrá zdieľaných služieb

Legitímne a dôležité témy

16.6.2025 (SITA.sk) - Modernizácia samosprávy, poslanie Rady vlády pre verejnú správu, centrá zdieľaných služieb, nové eurofondy, ako aj príprava zákona o lobingu. Aj to boli témy pondelkových konzultácií štátneho tajomníka ministerstva vnútra a splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka so zastupujúcim vedúcim Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike Radimom Dvořákom . Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.Ako po rokovaní uviedol Kaliňák, slovenská samospráva a rovnako aj miestna štátna správa potrebujú výraznú modernizáciu v oblasti kompetenčného zázemia, ako aj vo vzťahu k budovaniu kvalitného personálneho zázemia.„Aj toto budú ciele pripravovanej Rady vlády pre verejnú správu, preto je dôležité diskutovať o nich aj so zástupcom eurokomisie na Slovensku,“ uviedol štátny tajomník a upozornil, že tieto zmeny nebudú zadarmo. „Je preto na mieste uvažovať o tom, aby sme na ne využili aj eurofondy. Hlavne ak z Bruselu stále hlasnejšie počúvame, že časť eurofondov by mala byť viazaná na reformy,“ dodal.Témou rokovania boli aj vznikajúce Centrá zdieľaných služieb, ktoré sú prvým krokom k novému komunálnemu manažmentu. Do života vstupuje 21 pilotných centier, ktoré zastrešia minimálne 363 samospráv. Ich služby zahŕňajú územie s viac ako pol miliónom obyvateľov. „Práve tieto centrá by sa vďaka eurofondom mohli stať súčasťou každého regiónu na Slovensku. Budúcnosť regiónov a výkonu samosprávnych aj štátnych kompetencií je v zdieľaní. Tomuto by sme mali prispôsobiť naše aktivity,“ zdôraznil štátny tajomník.Pilotný projekt centier zdieľaných služieb bude posudzovaný v nadchádzajúcej šiestej žiadosti o platbu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jeho následné etapy sú navrhované aj na potenciálne financovanie z eurofondov.„Tieto témy sú legitímne a dôležité. Určite je vhodné ich formulovať na platformách, ako je pripravovaná Rada vlády pre verejnú správu a je správne už teraz uvažovať o finančnom krytí reforiem aj z nových eurofondov,“ uviedol zastupujúci vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike Radim Dvořák.Zároveň ocenil kroky smerom k predloženiu návrhov na reguláciu lobingu, vrátane prípravy zákona o lobingu. „Verím, že tento návrh bude pripravený participatívnym spôsobom za účasti všetkých zainteresovaných strán a v štandardnom legislatívnom procese," dodal Dvořák.