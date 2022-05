Štátny tajomník ministerstva obrany Majer preberal v Taliansku aj možnosti obstarávania cvičných lietadiel

Diskutovali aj o Ukrajine

Taliani majú svojho pridelenca

12.5.2022 (Webnoviny.sk) - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR (MO SR) Marian Majer diskutoval v Taliansku so spoločnosťou Leonardo o možnostiach obstarávania cvičných taktických prúdových lietadiel, ale tiež o riešeniach v oblasti kybernetickej obrany či bezpilotných prostriedkov.Slovenská strana vyzdvihla spoluprácu slovenských a talianskych vzdušných síl v súvislosti s lietadlami C-27J Spartan. SR má totiž záujem o pokračovanie tejto spolupráce výmenou skúseností v oblasti riadenia, prevádzky, servisu a opráv.V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková „Pozitívne taktiež hodnotíme vzájomnú spoluprácu síl pre špeciálne operácie, spoluprácu v oblasti vojenského zdravotníctva, vojenského vzdelávania a likvidácie výbušných zariadení (EOD). Sme tiež radi, že naši príslušníci OS SR sa pravidelne zúčastňujú štúdia na NATO Defense College v Ríme,“ uviedol štátny tajomník.Majer na svojej zahraničnej ceste absolvoval v uplynulých dňoch viacero rokovaní s talianskymi predstaviteľmi pre oblasť obrany a bezpečnosti – vrátane stretnutí so štátnou tajomníčkou talianskeho rezortu obrany Stefaniou Puccarelli a predsedom parlamentného výboru pre bezpečnosť Adolfom Ursom.Diskutovali spoločne o bezpečnostnej situácii na Ukrajine z pohľadu poskytovania vojenskej pomoci či možnostiach prehlbovania bilaterálnej obrannej spolupráce.Okrem toho štátny tajomník MO SR navštívil aj vojenskú základňu a vzdelávacie centrum v meste Lecce i NATO Defense College v Ríme – jednu z popredných vzdelávacích inštitúcií Aliancie, v ktorej má zastúpenie aj Slovensko.Štátny tajomník MO SR ocenil, že Taliansko má na Slovensku akreditovaného pridelenca obrany a uznal, že to pomáha neustále zlepšovať bilaterálnu spoluprácu.Za účelom posilnenia vzájomných vzťahov preto rezort obrany SR podľa neho preskúma možnosti potenciálneho zriadenia úradu pridelenca obrany SR v Taliansku.