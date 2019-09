Štátom riadený skríning rakoviny prsníka bude aj v Poprade

Mamograf Foto: TASR/Ján Siman Foto: TASR/Ján Siman

Poprad 18. septembra (TASR) - Popradská nemocnica je jedným z dvoch zariadení na východe Slovenska určených pre štátom riadený mamografický skríning rakoviny prsníka u žien. Mamografia v popradskej nemocnici totiž splnila prísne kritériá a dostala sa tak do prvej desiatky vybraných pracovísk, na ktorých sa v rámci Roku prevencie budú robiť skríningové vyšetrenia mamografom, ako prevencia rozvoja nádorových ochorení prsníka. Informovala o tom hovorkyňa Nemocnice Poprad, a.s. Sylvia Galajda.Aktívna prevencia zo strany štátu a zdravotných poisťovní je reakciou na fakt, že rakovina prsníka je u žien najčastejšou formou onkologického ochorenia.ozrejmila hovorkyňa s tým, že ženy sa tak môžu na preventívne mamografické vyšetrenie objednať len so spomínanou pozvánkou na ktoromkoľvek z vybraných pracovísk.Popradská nemocnica sa dostala medzi dve pracoviská na východe Slovenska, ktoré zastrešia nielen preventívne mamografické vyšetrenia žien z Prešovského a Košického kraja, ale pravdepodobne aj z blízkych okresov stredného Slovenska. Aj tento fakt podľa generálneho riaditeľa nemocnice Petra Petruša svedčí o tom, že Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (ODaIR) nemocnice, si od komplexnej rekonštrukcie v roku 2012 dlhodobo udržiava vysoký štandard.skonštatoval riaditeľ a zdôraznil, že ani najlepšia technika a moderné pracovisko by nemohli úspešne fungovať bez kvalitného a erudovaného personálu oddelenia.Na mamografickom pracovisku ODaIR v Poprade sa najčastejšie vykonáva mamografia, duktografia, stereotaktická biopsia, stereotaktická lokalizácia a tiež tomosyntéza. Pracovisko je vybavené digitálnym mamografickým prístrojom s plným vybavením, vrátane mobilného mamografického kresla pre invazívne a neinvazívne výkony. Na pracovisku sa vykonávajú mamografické vyšetrenia vrátane diagnosticko-intervenčných vyšetrení, v prípade potreby aj kontrola pod USG prístrojom.objasnil primár ODaIR v Poprade Michal Heržák. Dodal, že v rámci skriningu samovyšetrenie zostáva dôležitou doplnkovou preventívnou aktivitou žien, avšak mamografia má nezastupiteľné miesto, pretože môže upozorniť už aj na malé lézie, ktoré môžu byť zhubného pôvodu. To sa následne overuje ďalšími nadväznými vyšetrovacími metódami ako napr. ultrazvuk, core cut biopsia a stereotaktická biopsia.Okrem Popradu a Starej Ľubovne na východe, budú štátom riadený skríning rakoviny prsníka už žien vykonávať aj v zariadeniach v Bratislave, Trnave, Nitre, Prievidzi, Trenčíne a Malackách.