Štáty EÚ sa obrátili na eurokomisiu, žiadajú viac medzinárodných partnerstiev v boji proti nelegálnej migrácii

Sú potrebné ďalšie riešenia

Vzájomne prospešné partnerstvá

16.5.2024 (SITA.sk) - Väčšina členských štátov Európskej únie (EÚ) vyzýva na ďalšie dohody s krajinami, odkiaľ prichádzajú migranti alebo cez ktoré prechádzajú do Európy. Únia podľa nich potrebuje v boji proti nelegálnej migrácii uvažovať neštandardne.Pätnásť členských štátov vo štvrtok v liste Európskej komisii naznačilo, že ich predstavitelia veria, že sú potrebné ďalšie riešenia. Uviedli pritom, že migračná situácia „bude vyžadovať, aby sme všetci mysleli mimo rámca a spoločne našli nové spôsoby, ako riešiť túto otázku na úrovni EÚ“.Euroblok by podľa nich mal posilniť „partnerstvá s kľúčovými krajinami, najmä na migračných trasách, prostredníctvom zmeny nášho zamerania z riadenia neregulárnej migrácie v Európe na podporu utečencov, ako aj hostiteľských komunít v regiónoch pôvodu“.List, ktorý zverejnili po schválení nového paktu EÚ o migrácii a azyle, podpísali ministri zodpovední za migračné otázky z Dánska, Česka, Bulharska, Estónska, Grécka, Talianska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Malty, Holandska, Rakúska, Poľska, Rumunska a Fínska.Krajiny vyzvali eurokomisiu, aby „identifikovala, vypracovala a navrhla nové spôsoby a riešenia na predchádzanie nelegálnej migrácii do Európy“ a „komplexné, vzájomne prospešné a trvalé partnerstvá“ so štátmi nachádzajúcimi sa pozdĺž migračných trás.Podľa nich je potrebné preskúmať „rôzne nápady na optimalizáciu takýchto partnerstiev“. Ako príklady uviedli dohody s Tureckom a Tuniskom alebo dohodu Talianska s Albánskom, ktoré súhlasilo, že bude ubytovávať žiadateľov o azyl, kým talianske úrady budú riešiť ich žiadosti.Je dôležité, aby členské štáty mali možnosť premiestniť žiadateľov o azyl do „bezpečnej tretej krajiny“, ak takáto alternatíva existuje, zdôraznili signatári a zároveň uviedli, že akékoľvek nové opatrenia budú plne v súlade s „medzinárodnými právnymi záväzkami“.