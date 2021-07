Štáty podporujú globálnu minimálnu daň, je namierená proti presúvaniu nadnárodných firiem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2021 (Webnoviny.sk) - Návrh na zavedenie globálnej minimálnej dane v snahe zabrániť nadnárodným firmám, aby sa vyhýbali plateniu daní presúvaním ziskov do krajín s nízkymi sadzbami, podporilo asi 130 krajín.Dohoda, ktorú vo štvrtok oznámila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) , sa venuje aj zdaňovaniu najväčších globálnych spoločností v krajinách, kde prostredníctvom online podnikania zarábajú, aj keď tam nemusia mať fyzické sídlo.Predchádzal jej návrh amerického prezidenta Joea Bidena na minimálnu sadzu na úrovni 15 %. Dohodu na najbližších stretnutiach prerokujú zástupcovia krajín G20 v nádeji, že by mohli detaily dotiahnuť do októbra a implementovať ju v roku 2023.Na rokovaniach sa zúčastnilo 139 krajín, nie všetky však s dohodou súhlasili.