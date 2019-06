Stav tuniského prezidenta Sabsího sa výrazne zlepšil

Bádží Káid Sabsí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunis 28. júna (TASR) - Zdravotný stav tuniského prezidenta Bádžího Káida Sabsího sa výrazne zlepšil a s ministrom obrany telefonicky hovoril o situácii v krajine. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na hovorkyňu jeho kancelárie.uviedla hovorkyňa kancelárie prezidenta.Stav 92-ročného Sabsího sa vo štvrtok dramaticky zhoršil a previezli ho do vojenskej nemocnice v Tunise. Prezidentská kancelária to oznámila krátko po dvoch samovražedných útokoch v Tunise namierených voči bezpečnostným zložkám, pri ktorých prišiel o život policajt a osem ľudí utrpelo zranenia.Prvý tuniský slobodne zvolený prezident sa ujal funkcie v roku 2014. Nedávno oznámil, že v novembrových voľbách nebude kandidovať s odôvodnením, že krajinu by mal viesť mladší človek.Po revolúcii v roku 2011, ktorou sa začala tzv. arabská jar, Tunisko podstúpilo problematický prechod k demokratickému zriadeniu. Dokázalo sa však vyhnúť násilnostiam a prijatím novej ústavy a uskutočnením slobodných volieb sa stalo modelom pre ostatné krajiny.