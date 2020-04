Stavba rýchlostnej cesty R7 medzi Holicami a Ketelcom nie je hotová a polícia má veľa k nej výhrad, potvrdil minister Doležal

Stavebne je dokončená

24.4.2020 (Webnoviny.sk) - Úseky rýchlostnej cesty R7 medzi Holicami a križovatkou Ketelec, ktoré mali odovzdať do užívania ešte na prelome marca a apríla, nie sú stále hotové. Tvrdí to minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina)."Stavba nie je dokončená, nie sú vyčistené odtoky, dopravné značenie. Polícia má k tomu veľa výhrad, zvodidlá nie sú v poriadku," povedal v piatok na stretnutí s médiami Doležal. Ako minister poznamenal, chápe potrebu občanov Dunajskej Lužnej či Šamorína, keďže všetci na dokončenie tejto cesty čakáme."Išli by sme proti sebe. Zastupujem štát, Slovenskú republiku v tomto, a nemôžem predsa prevziať stavbu, ktorá nie je dokončená. Najmä, keď za ňu budeme tridsať rokov platiť," vyhlásil Doležal.Spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o. ako hlavný zhotoviteľ stavby úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej R7 v dĺžke 59 kilometrov v okolí Bratislavy v rámci PPP projektu ešte v polovici februára ubezpečovala, že dva úseky R7 medzi Holicami a križovatkou Ketelec, ako aj časť diaľnice D4 odtiaľ po Rovinku v dĺžke takmer 30 kilometrov je stavebne dokončená a do prevádzky mala byť odovzdaná pôvodne na prelome marca a apríla."Mali byť otvorené, to nie je v tejto chvíli dôležité. Viete si predstaviť, že by sme to povolili, prišli by prívalové dažde, nefungovali by odtoky, došlo by k akvaplaningu, k nehodám. Je dôležitejšie otvoriť cestu čím skôr?" spýtal sa Doležal.Ako dodal, necíti žiadny politický ani iný tlak, aby bola R7 otvorená v urýchlenom režime. "Budeme postupovať v súlade s platnou koncesnou zmluvou. Budeme trvať na tom, aby bola odovzdaná kompletná projektová dokumentácia, ktorá nie je, a až potom by malo prebiehať konanie, ktoré bude smerovať k rozhodnutiu o predčasnom užívaní stavby," povedal Doležal.Nechcel uviesť žiadny predbežný termín, kedy by mali byť uvedené úseky R7 s časťou D4 otvorené pre motoristov. "Nebudem špekulovať o termínoch. Keď prídeme k míľnikom, že prišlo k technickému odovzdaniu stavby, potom budem priebežne informovať, ako prebieha samotné konanie o rozhodnutí o predčasnom využívaní stavby," dodal Doležal s tým, že uvádzať termíny by nebolo správne.Zhotoviteľ stavby naďalej tvrdí, že spomínané úseky R7 s priliehajúcou časťou D4 sú v štádiu dokončovania, keď je projekt pripravený na odovzdanie do užívania verejnosti."Je však potrebné zavŕšiť administratívne procesy. D4R7 Construction preto úzko koordinuje všetky kroky s Ministerstvom dopravy a výstavby SR," uviedla v piatok pre agentúru SITA spoločnosť D4R7 Construction."Prosíme o pochopenie, keďže ústne pojednávania v rámci kolaudačného konania na Špeciálnom stavebnom úrade boli pre situáciu s koronavírusom odložené. Teraz znova pokračujú a očakávame, že R7 bude pre vodičov otvorená o niekoľko nasledujúcich týždňov," dodal zhotoviteľ.Zástupca zhotoviteľa Jorge Sanz Bravo ešte vo februári povedal, že úsek D4 od Ketelca po Ivanku pri Dunaji a bratislavskú Raču predpokladajú odovzdať do prevádzky ešte do konca tohto roka, časť D4 od Ketelca po Jarovce, vrátane dunajského súmostia, ako aj zvyšný úsek R7 medzi Ketelcom a Prievozom v hlavnom meste v priebehu roka 2021.Práce na časti D4 pri Jarovciach sú pozastavené do vyriešenia situácie so stabilitou násypu, kde boli použité sporné stavebné materiály. Zhotoviteľ mal do apríla preukázať, že neporušil predpisy, inak by ho musel vybudovať nanovo, nepredpokladal však, že by sa to stalo.