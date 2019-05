Stavbári: D4 a R7 je jedna z najvýznamnejších dopravných stavieb v SR

Na snímke pokračovanie výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Foto: TASR- Štefan Puškáš Foto: TASR- Štefan Puškáš

Bratislava 26. mája (TASR) – Stavba diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 je jedna z najvýznamnejších na Slovensku. Aj preto sa na ňu upiera pozornosť Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS). Uviedol to prezident zväzu Pavol Kováčik.skonštatoval. Prípadné problémy môžu byť podľa neho spôsobené pomerne nízkou cenou, ktorú ponúkol víťazný koncesionár.poznamenal Kováčik s tým, že je dobré, keď sa prípadné nedostatky odstránia ešte v priebehu výstavby.Ako dodal, dôležité je, aby stavebník prostredníctvom svojho stavebného dozoru dôsledne dbal na to, aby kvalita bola dodržaná.priblížil Kováčik.Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Koncesionár projektu bratislavského obchvatu je spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavný zhotoviteľ stavby je spoločnosť D4R7 Construction. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Ročná splátka by mala byť vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch, aj po zohľadnení inflácie, Slovensko vyjsť na 1,76 miliardy eur. Projekt má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.