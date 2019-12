Stavebná komora SR podala pre tragédiu v Prešove trestné oznámenie

Na archívnej snímke interiér bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove, ktorý poškodil piatkový (6. decembra) výbuch plynu. Foto: TASR - KR HaZZ v Prešove Foto: TASR - KR HaZZ v Prešove

Prešov 12. decembra (TASR) – Stavebná komora SR (SKSR) sa nestotožňuje s názorom vyšetrovateľov a súdu, že hlavnými vinníkmi v súvislosti s výbuchom plynu v Prešove sú traja robotníci, ktorí obsluhovali technologické zariadenie na vykonanie prikázanej práce. V tejto súvislosti podáva trestné oznámenie. TASR o tom informoval prezident SKSR Ivan Pauer.uviedol Pauer.Podľa jeho slov zaistení robotníci vykonávali stavebné prace na prerážaní podzemnej trasy pre podzemný rozvod a ich úlohou bola obsluha technologického zariadenia a dodržanie vytýčenej trasy vrtu.Pauer ďalej uviedol, že systémom podvrtávania, pretláčania otvorov v zemi, ľudovo nazývaným 'krtkovanie', sa občas stáva, že bez vplyvu operátora zariadenia pretláčacia hlavica po náraze na tvrdú prekážku nekontrolovane zmení smer. Toto sa mohlo stať aj v danom prípade, ale mohlo sa stať aj to, že plynové potrubie nebolo tak uložené, ako to bolo deklarované pri vyjadrovaní k projektovej dokumentácii, prípadne chybne zakreslil do projektovej dokumentácie. Taktiež sa mohlo stať, že pred spustením pretláčania boli podzemné rozvody chybne identifikované a vytýčené. To sú činnosti, za ktoré by robotníci obsluhujúci stroj nemali niesť zodpovednosť.vysvetlil Pauer.Podľa názoru Pauera a odborného tímu komory činnosť vyšetrovaných robotníkov by sa nemala považovať za primárnu a hlavnú príčinu výbuchu údajne niekoľko dní hromadeného plynu v bytovom dome. Mohla byť maximálne len sekundárnym spúšťačom, ak naozaj ním bola.zdôraznil Pauer.dodal Pauer.Plyn vybuchol v piatok v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Nešťastie si vyžiadalo sedem ľudských životov a jedna osoba je nezvestná. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov. Časť z nich sa do bytov vrátila v sobotu popoludní.