Stavebná komora varuje pred neodbornými stavebnými úpravami

Bratislava 10. decembra (TASR) – So stavebnými úpravami bez odborného prístupu netreba hazardovať. Upozornila na to Stavebná komora (SK) SR v súvislosti s výbuchom plynu v prešovskej bytovke. Stavebných zmien v panelových domoch je podľa komory mnoho, pričom veľa z nich je nebezpečných. Zdôraznila preto, že stavebné úrady by mali k povoľovaniu zmien pristupovať zodpovednejšie.SK SR vyjadrila sústrasť a účasť pozostalým rodinám, priateľom a susedom nad stratou ich blízkych po tragickej havárii v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove. Tragédia sa podľa komory nemusela stať, keby niektorí vlastníci bytov v panelových domoch nehazardovali so stavebnými úpravami." zdôraznil prezident SK SR Ivan Pauer.Stavebné úrady by podľa neho nemali vydávať dodatočné stavebné povolenia a súhlasy s ohláseniami na stavebné úpravy v panelových domoch. Mali by však podľa jeho slov dôrazne trvať na odstránení takýchto zmien a ich vinníkov tvrdo a nekompromisne sankcionovať, prípadne odovzdať na doriešenie prokurátorovi ako trestný čin všeobecného ohrozenia. "podotkol Pauer.SK SR v snahe zabrániťpodala už viac trestných oznámení na niektoré, zatiaľ menšie, havárie. V takýchto prípadoch podľa komory nebýva len jeden vinník, je za nimi zvyčajne súhra viacerých faktorov a osôb.Stavebná komora vyzvala stavebné úrady, aby vo verejnom záujme nepovoľovali v panelových sústavách žiadne stavebné úpravy okrem výmeny výplní stavebných otvorov, rekonštrukcií rozvodov a rekonštrukcie striech.dodal Pauer. Podľa neho by malo byť nešťastie v Prešove mimoriadne vážnou výstrahou všetkým, ktorí vykonali a chcú vykonávať a odsúhlasovať akékoľvek zmeny v bytoch panelových domov.