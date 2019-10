Stavebný úrad Ružinov vydal stavebné povolenie pre projekt Eurovea II

Najmodernejšie kongresové centrum na Slovensku vznikne v Eurovea City Foto: JTRE Foto: JTRE

Bratislava 15. októbra (TASR) – Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove vydal stavebné povolenie pre projekt Eurovea II, komplex šiestich stavieb, v rámci ktorého má na ľavom brehu Dunaja vyrásť prvý mrakodrap v Bratislave. V súčasnosti plynie zákonná odvolacia lehota 15 pracovných dní. Stavebné povolenie tak zatiaľ právoplatné ešte nie je.uviedol pre TASR ružinovský starosta Martin Chren. Poznamenal, že v rámci stavebného konania podali pripomienky dva subjekty, čo starosta považuje za nezvyčajné pre veľkosť projektu.doplnil.Opätovne zopakoval, že kľúčovou otázkou bude pri tejto stavbe najmä doprava. Týka sa to celej oblasti Mlynských nív, kde je povolená, schválená a kde sa realizuje výstavba obrovského rozsahu.skonštatoval Chren. Mestská časť spolu s mestom by sa mali spoločne dohodnúť, na čo by mali byť tieto peniaze použité. Prioritou majú byť riešenia problémov dopravy a občianskej vybavenosti v lokalite Nivy.Pre projekt Eurovea II vydal územné rozhodnutie stavebný úrad Starého Mesta koncom novembra 2018. Právoplatnosť nadobudlo začiatkom júla 2019, keď odvolací orgán po prehodnotení potvrdil, že je právoplatné. Nadriadený orgán, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Bratislava, zároveň potvrdil, že ružinovský stavebný úrad bude miestne príslušným stavebným úradom. Žiadosť o stavebné povolenie zo strany stavebníka dostala mestská časť začiatkom júna tohto roka, následne v auguste začal stavebný úrad stavebné konanie.