Stavebný úrad Ružinov začal stavebné konanie pre projekt Eurovea II

Ilustračná snímka. Foto: JTRE Foto: JTRE

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) – Stavebný úrad v bratislavskom Ružinove začal stavebné konanie pre projekt Eurovea II, komplex šiestich stavieb, v rámci ktorého má na ľavom brehu Dunaja vyrásť prvý mrakodrap v Bratislave. Žiadosť o stavebné povolenie môžu verejnosť a účastníci konania v najbližších týždňoch pripomienkovať.uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.Nadriadený orgán, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad Bratislava, totiž zároveň potvrdil, že ružinovský stavebný úrad bude miestne príslušným stavebným úradom. Ten preto ako nasledujúci krok v celom procese oznámil zo zákona vo štvrtok (15. 8.) začiatok stavebného konania. "poznamenal šéf ružinovskej samosprávy.Kľúčovou otázkou bude podľa neho pri tejto stavbe najmä doprava. Týka sa to celej oblasti Mlynských nív, kde je povolená, schválená a kde sa realizuje výstavba obrovského rozsahu.doplnil Chren.Riešenie dopravy, najmä vybudovanie električkových tratí v zónach Chalupkova a Pribinova, je vysokou prioritou aj pre hlavné mesto. Je preto potrebné pripraviť funkčné dopravné riešenie celého, kde električka bude nosným prvkom.informoval o tom v júli hovorca Bratislavy Peter Bubla. Pokračujúca časť trasy vychádza optimálne po Košickej a Miletičovej s logickým napojením na ružinovskú električkovú radiálu a tiež električkový uzol Trnavské mýto. Zámerom mesta je rozčleniť električkové trasy cez centrum mesta vybudovaním okruhu prepájajúceho radiály medzi Šafárikovým námestím i Trnavským mýtom a zároveň preveriť trasu novej električkovej radiály do Podunajských Biskupíc a Vrakune.Projekt nového centrálneho električkového okruhu Bratislavy zhruba za 30 miliónov eur, ktorý by viedol po trase Šafárikovo námestie, Pribinova, Košická s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto, iniciuje už niekoľko mesiacov developer J&T Real Estate.