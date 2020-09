Stávková spoločnosť Niké podporuje slovenskú cyklistiku!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2020 (Webnoviny.sk) - Stávková spoločnosť Niké je známa svojou aktívnou podporou športu. Jedným z odvetví je aj cyklistika. Jednotka na stávkovom trhu je totiž generálnym partnerom dnes štartujúceho 64. ročníka Okolo Slovenska. Navyše grantom z Fondu pre budúcnosť športu podporila aj slovenskú cyklistickú reprezentáciu do 23 rokov, ktorá rovnako bude brázdiť cesty najprestížnejšieho cyklistického podujatia u nás.Aj reprezentačný výber do 23 rokov využil možnosť a zapojil sa do Fondu pre budúcnosť športu, ktorý založila Niké s cieľom pomôcť športovcom v tomto neľahkom období. Na úvod vložila do fondu 100 000 €, ktoré s každým podaným tiketom klientov narastajú. Doposiaľ bolo rozdaných už 122 800 €, pričom časť z tohto koláča pôjde aj práve výberu Slovenska do 23 rokov.Veľkú radosť zo zisku grantu mal aj tréner výberu Jakub Vančo.prezradil Vančo. Čiastku z fondu využije na zabezpečenie výživových doplnkov pre svojich zverencov.Slovenskí reprezentanti do 23 rokov z tejto podpory môžu ťažiť už aj na najvýznamnejších cyklistických pretekoch u nás Okolo Slovenska, ktoré dnes odštartujú v Žiline.dodáva Vančo.Šancu budú mať reprezentanti do 23 rokov na Okolo Slovenska už dnes. Dopoludnia odštartuje podujatie prvou etapou v Žiline. Následne sa v tomto meste uskutoční v popoludňajších hodinách aj časovka jednotlivcov.