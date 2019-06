Stavrovská sleduje legislatívny proces schvaľovania školského zákona

Na archívnej snímke komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 24. júna (TASR) – Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská pozorne sleduje legislatívny proces schvaľovania novely zákona o výchove a vzdelávaní známeho ako školský zákon. Novela má smerovať k zavedeniu povinného predprimárneho vzdelávania. TASR o tom informovala referentka z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Anna Padychová.uviedla Stavrovská. Ako dodala, platná právna úprava materským školám neukladá povinnosť takéto deti prijať, prípadne im vytvoriť vhodné podmienky, a to ani v prípadoch, keď dieťa nemusí byť vzdelávané v špeciálnej materskej škole.Stavrovská poukázala na Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je SR viazaná. V ňom sa uvádza, že zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelávanie.uviedla Stavrovská.Podľa komisárky ani novela školského zákona nerieši túto situáciu.uzavrela Stavrovská.