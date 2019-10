Stavrovská: V niektorých sociálnych zariadeniach porušujú ľudské práva

Ilustračná snímka. Foto: TASR Maro Černý Foto: TASR Maro Černý

Bratislava 2. októbra (TASR) – V niektorých zariadeniach sociálnych služieb sú klienti odkázaní žiť v chudobe, žijú izolovane od zvyšku spoločnosti a sociálne kontakty majú len v uzamknutom areáli zariadenia. Počas monitoringov v zariadeniach sociálnych služieb pracovníci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zistili aj ďalšie nedostatky.V niektorých zariadeniach podľa komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej počas výkonu denných úkonov obsluhy prichádza k porušovaniu pravidiel intimity klientov. „povedala pre TASR Stavrovská. Pracovníci úradu podľa nej navštívili aj zariadenia, v ktorých zamestnanci zaznamenávajú vykonanie ošetrovateľských úkonov, ako napríklad podávanie liekov, polohovanie či prebaľovanie ležiacich klientov, do papierovej dokumentácie vopred a nikto nedokáže skontrolovať, či bol ležiaci klient skutočne prebalený a polohovaný.Mnohé zariadenia však podľa Stavrovskej ponúkajú širokú paletu kultúrnych, športových, sociálnych i duchovných aktivít, pomáhajú rozvíjať formálne i neformálne partnerstvá a individuálnym a holistickým prístupom prejavujú svojim klientom rešpekt a úctu. „uviedla komisárka.Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím uložil niektorým zariadeniam opatrenia na nápravu. „povedala Stavrovská. Situácia v krajine sa podľa nej posúva k lepšiemu. Úrad ďalej pokračuje vo výkone monitoringov, v organizácii školení a prednášok na rôznych fórach, aby prispel k zmene spoločenskej situácie, k lepšiemu akceptovaniu ľudí so zdravotným postihnutím a k vytváraniu dôstojných podmienok na ich život.V rokoch 2017 a 2018 zamestnanci úradu navštívili 54 domovov sociálnych služieb, zariadení pre seniorov či špecializovaných zariadení, pričom na konci roku 2018 tiež ako pilotný projekt vykonali monitoring v troch školách. „uviedla komisárka. Taktiež absolvovali monitoringy v štyroch psychiatrických liečebniach, nemocniciach a na psychiatrických oddeleniach a v 11 ústavoch na výkon trestu odňatia slobody a väzby, kde sa nachádzali ľudia so zdravotným postihnutím.Zariadenia, v ktorých zamestnanci úradu zisťujú dodržiavanie ľudských práv, vyberajú na základe svojich poznatkov, informácií a podnetov od klientov alebo ich rodinných príslušníkov a zamestnancov, prípadne vytypovaním v istom ohraničenom geografickom priestore. „“ objasnila Stavrovská.