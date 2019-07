Stavrovská: Zdravotne postihnutým komplikujú život aj zložité zákony

Na snímke komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 22. júla (TASR) – Ľudia so zdravotným postihnutím, podobne ako hocikto bez špecifického právnického vzdelania, majú niekedy problém vyznať sa v legislatíve a zistiť, na aké kompenzácie od štátu majú alebo nemajú nárok. „“ priblížila pre TASR komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská jednu z činností svojho úradu.Zdôraznila, že zákon o komisárovi presne stanovuje, v ktorých oblastiach sa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) pohybovať môže a kam už jeho pôsobnosť nesiaha. Zamestnanci úradu tak nedokážu naplniť všetky predstavy klientov. Z mnohých doručených podnetov však vyplýva, že ľudia so zdravotným postihnutím majú veľa skúseností v oblasti právnej úpravy, ktorá sa ich týka. „,“ hovorí komisárka.Na ÚKOZP podľa nej ľudia upozorňujú na oblasti, ktoré z pohľadu zákona nezohľadňujú potreby zdravotne znevýhodnených, a na základe toho úrad iniciuje zmeny v zákonoch a diskutuje o nich. Ide napríklad o oblasti finančných limitov na prestavbu a úpravu kúpeľní, výšky príspevku na asistenciu, zdravotných sestier v školách či vekového obmedzenia na príspevky na kúpu auta či na osobnú asistenciu.Komisárka so svojimi spolupracovníkmi iniciovala napríklad zvýšenie príspevku na osobnú asistenciu a opatrovanie platné od 1. júla alebo podanie na Ústavný súd vo veci nerovnakých podmienok a znevýhodňovania občanov nad 65 rokov veku pri priznávaní príspevku na osobnú asistenciu alebo kúpu auta. Tiež diskusiu o potrebe zdravotnej sestry na školách, ktoré navštevujú deti so zdravotným postihnutím. „“ pripomína Stavrovská.Úlohou komisárky je presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať ich uplatnenie v spoločenskom živote. Nemá však právo zasahovať do súkromných vzťahov, vykonávať právomoci národnej rady, prezidenta, vlády, súdov, orgánov činných v trestnom konaní a ďalších.Pri riešení problémov zdravotne znevýhodnených spolupracuje s úradmi práce, ministerstvami, so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, s obcami a mestami, tiež so zamestnávateľmi, školami, zariadeniami sociálnych služieb, s bytovými spoločenstvami, prepravcami, so zdravotníckymi zariadeniami, s poštami, so starostami a primátormi či s poslancami.,“ hovorí Stavrovská.Na komisárku sa môže obrátiť osoba so zdravotným postihnutím, jej blízky či kolega, ale aj cudzí človek, ak napríklad spozoroval dianie, ktoré znevýhodňuje osobu so zdravotným postihnutím. Podnet vždy musí smerovať na ochranu práv takejto osoby. Možno ho podať písomne, ústne do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami. Sám alebo prostredníctvom inej osoby ho môže podať aj človek pozbavený spôsobilosti na právne úkony či dieťa aj bez vedomia svojich rodičov alebo inej osoby, ktorej bolo zverené do starostlivosti.