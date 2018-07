Stavte na pracovnú obuv: Ako sa delí a čo všetko vám zabezpečí?

Okrem toho, že pracovná obuv musí zabezpečiť nohám ochranu, treba dbať aj na pohodlie, vďaka ktorému si nohy oddýchnu.

Pracovná obuv sa delí podľa použitého materiálu a vlastností – rozhoduje typ podrážky, vodeodolnosť i zateplenie. Jej funkcie sú mimoriadne dôležité a takáto obuv vás dokáže na pracovisku spoľahlivo ochrániť pred pracovnými úrazmi. Pádom predmetov, elektrickému prúdu, popáleninám, extrémnym poveternostným podmienkam či šmyku a mnohým iným nehodám. V neposlednom rade tiež bojuje proti únave, ktorá je spôsobovaná státím. Aby ste svoju prácu robili bezpečne a efektívne, mali by ste zvoliť vhodné pracovné topánky. Tie sa delia do viacerých kategórií. Existuje pracovná členková obuv, poltopánky, vysoká obuv, treková obuv, pracovné čižmy, sandále či papuče. Je len na vás vybrať si, čo potrebujete a staviť na kvalitného predajcu.

Dbajte na označenie a spoľahlivé vlastnosti

Pracovná obuv sa delí podľa platných európskych noriem na pracovnú obuv označenú EN 347 (ČSN EN ISO 20347), ochrannú obuv s označením EN 346 (ČSN EN ISO 20346) a bezpečnostnú obuv označenú EN 345 (ČSN EN ISO 20345). Podľa vlastností, ktoré ponúka, sa potom delí do ďalších podkategórií. Dbajte na to, aby obuv, ktorú do práce kupujete, mala všetky kvalitatívne požiadavky, ktoré má spĺňať. Výrobky, ktoré zodpovedajú potrebným normám, nájdete na ardonsk.sk. Medzi ponúkanou obuvou si môžete vybrať aj kvalitné kúsky na voľnočasové aktivity, spolu s doplnkami ako sú ponožky, šnúrky, vložky do topánok a mnohé iné produkty. Je dôležité zvoliť si taký druh pracovnej obuvi, vďaka ktorým sa budú vaše nohy cítiť v pohodlí. Pracovná obuv patrí k nevyhnutným pomôckam, ktoré vám v práci výdatne pomôžu, zároveň vás ochránia a umožnia vašim nohám zaslúžený oddych.