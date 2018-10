Stavu budov by malo pomôcť aj zlepšenie uplatňovania legislatívy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 11. októbra (TASR) – Zlepšenie uplatňovania existujúcich predpisov v praxi, ktoré má zabezpečiť, aby sa mohli stavať iba budovy, ktoré skutočne spĺňajú legislatívne požiadavky, je jedným z piatich krokov, ktoré navrhuje asociácia Budovy pre budúcnosť.Ďalším krokom by malo byť posilnenie postavenia samospráv, ktoré podľa nej v súčasnosti nemajú potrebné kapacity, prostriedky ani kompetencie, aby ovplyvňovali kvalitu výstavby na svojom území.“ uvádza asociácia.Nasleduje podpora inovácií a najlepších dostupných techník pri výstavbe a obnove budov tak, aby boli pripravené na klimatické zmeny či dôsledky starnutia populácie. Štvrtou prioritou je prilákanie súkromných investícií, čo súvisí s ich nasmerovaním aj do nájomného bývania a obnovou verejných budov. Piatou je poskytnutie pomoci tým, ktorí to potrebujú. V tejto súvislosti asociácia upozorňuje, že len v najmenej rozvinutých okresoch vykuruje tuhými palivami viac ako 60.000 domácností a 70 % podiel na tvorbe tuhých znečisťujúcich látok má vykurovanie domácností.Opatrením navyše sú budovy ako strategická priorita. Modernizácia budov potrebuje a zaslúži si medzirezortnú spoluprácu, trávime v nich 90 % času a spotrebujú 40 % energie, pripomína asociácia.Na Slovensku je 1,95 milióna bytových jednotiek v 1,05 milióna bytových a rodinných domoch a viac ako 15.000 verejných budov. Dve tretiny týchto budov sú v pôvodnom stave a potrebujú obnovu. Ide väčšinou o budovy postavené pred viac ako 40 rokmi, dopĺňa asociácia Budovy pre budúcnosť.