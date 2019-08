Stážisti upravili v technologickom centre autíčka hendikepovaným deťom

Upraviť dve detské autíčka pre potreby zdravotne hendikepovaných detí bolo hlavným cieľom letnej študentskej stáže talentovaných vysokoškolákov v spolupráci s dizajnérmi v technologickom centre spoločnosti Adient v Trenčíne. Foto: PrtScr/video TASR Foto: PrtScr/video TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 9. augusta (TASR) – Upraviť dve detské autíčka pre potreby zdravotne hendikepovaných detí bolo hlavným cieľom letnej študentskej stáže talentovaných vysokoškolákov v spolupráci s dizajnérmi v technologickom centre spoločnosti Adient v Trenčíne. Študenti prispôsobovali automobilové sedadlá, ako aj ďalšie komponenty autíčok.Podľa personálnej manažérky centra Stanislavy Valientovej študentské stáže organizujú 13 rokov.povedala Valientová s tým, že projekt zahŕňal návrh, prípravu realizácie a úpravu špeciálnych sedadiel a trval šesť týždňov. Študenti si vyskúšali prácu v 3D programe, ale aj rezanie peny, zváranie kovových komponentov alebo šitie poťahov.Počas letnej stáže študenti absolvovali niekoľko odborných tréningov, školenie zamerané na zloženie sedačky, ale aj tréningy prezentačných zručností a exkurziu vo výrobnom závode Adient v Žiline. Dôležitou časťou programu bolo niekoľko stretnutí s predstaviteľmi Centra včasnej intervencie v Soblahove, kde sa študenti stretli s dvoma hendikepovanými deťmi, ktorým pripravovali autíčka.Podľa Lucie Szigeti, mamičky dvojročného Gabriela s detskou mozgovou obrnou, má jej syn problémy aj so sedením, so stážistami hľadali sedačku, ktorá by mu najviac vyhovovala.skonštatovala Szigeti.Okrem úpravy autíčka študenti pracovali aj na ďalších technických úlohách, ktoré bežne riešia dizajnéri technologického centra pri svojej práci. Do projektu sa zapojilo 12 vybraných študentov z vysokých škôl technického smeru z Trenčína, Bratislavy, Brna, ale aj z Liberca a Edinburghu.