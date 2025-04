Sťažnosť zamestnancov Slovenského literárneho centra bola opodstatnená, potvrdil Odbor kontroly ministerstva kultúry

Porušil etický kódex

Urážky na adresu zamestnancov

Odvetné opatrenia sú zakázané

Zlyhal pri plnení povinností

15.4.2025 (SITA.sk) - Odbor kontroly Ministerstva kultúry (MK) SR uznal sťažnosť zamestnanectva Slovenského literárneho centra (SLC) za opodstatnenú. Zamestnanci na základe výsledkov kontroly požadujú odvolanie dočasne povereného riaditeľa centra Gustáva Murína . Uviedli to v žiadosti adresovanej ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS ), generálnemu tajomníkovi služobného úradu MK SR Lukášovi Machalovi a štátnemu tajomníkovi Tiborovi Bernaťákovi Ako ďalej uviedli, odbor kontroly MK SR identifikoval v SLC viaceré porušenia Zákonníka práce, pracovného a organizačného poriadku, ale aj etického kódexu, dobrých mravov a etických princípov pri vystupovaní v médiách z Murínovej strany.„Správa z výsledkov kontroly zo dňa 9. apríla 2025 potvrdzuje ,šikanózne praktikyʻ G. Murína voči niektorým podriadeným; jeho ,opakované porušenie pracovnej disciplínyʻ; ako aj ,šírenie nepravdivých tvrdeníʻ o nehospodárnom nakladaní s finančnými prostriedkami predchádzajúcim riaditeľom, ktoré vychádzalo z jeho neznalosti legislatívy, pričom neznalosť zákona (osobitne zamestnanca v riadiacej funkcii) neospravedlňuje. Správa tiež konštatuje poškodenie dobrého mena SLC ako kultúrnej inštitúcie verejnými urážlivými vyjadreniami G. Murína na adresu SLC a jej zamestnancov a porušovanie etických princípov ,neprijateľnými výrokmi v médiáchʻ,“ uvádza sa v žiadosti zamestnanectva.Murín podľa zamestnancov a zamestnankýň SLC naďalej vytvára v inštitúcii nepriateľské prostredie, ktoré charakterizuje šikana, bossing a diskriminácia. Zamestnanci tiež hovoria o agresívnej komunikácii, zastrašovaní, vyhrážkach a urážkach z Murínovej strany. Tvrdia, že to narúša chod organizácie a vytvára napätú atmosféru.„Vzhľadom na výsledky kontroly a pretrvávajúci stav žiadame o okamžité odvolanie Gustáva Murína,“ uzavreli žiadosť, pod ktorou je podpísaných 18 zamestnancov a zamestnankýň SLC.Ako vyplýva z vyrozumenia Odboru kontroly MK SR o zisteniach po vykonaní prešetrení sťažnosti, zamestnanectvo SLC sa sťažovalo na to, že Murínove nariadenia sú v rozpore s vnútornými riadiacimi aktmi, taktiež na zlyhávajúcu komunikáciu, Murínové urážlivé vyjadrenia na adresu zamestnancov SLC v médiách a tiež dehonestáciu SLC a šírenie nepravdivých informácií o jeho činnosti, ale aj na porušovanie Zákonníka práce a Etického kódexu či zastrašovanie zamestnancov vydávaním písomných upozornení na porušenie pracovnej disciplíny. Odbor identifikoval porušenie Zákonníka práce.„Riaditeľ porušoval zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch ustanovenú v Zákonníku práce a v antidiskriminačnom zákone tým, že voči niektorým podriadeným sa správal nevhodne (šikanózne praktiky), pričom s ohľadom na možnosť dlhodobého trvania týchto praktík by mohlo ísť aj o bossing (útok voči podriadenému aspoň raz za týždeň v priebehu pol roka), takéto správanie je porušením Zákonníka práce, ako aj antidiskriminačného zákona,“ píše sa vo vyrozumení.Odbor kontroly tiež poukázal na Murínove články, ktoré publikoval na Hlavných správach, a kde sa o SLC vyjadroval ako o „hniezde hadov“ či „pevnosti Apačov“. Rovnako sa v nich podľa odboru kontroly opakovane „veľmi nekorektnými výrazmi“ vyjadroval na adresu niektorých zamestnancov SLC, alebo ich vinil zo zlyhania pri plnení pracovných úloh.Z vyrozumenia napríklad vyplýva, že Murínové tvrdenia o tom, že v SLC prepadlo 300-tisíc eur v dôsledku konania predošlého riaditeľa Pavla Sibylu sú „nepravdivé a vychádzajú z neznalosti legislatívnej úpravy finančného hospodárenia v ním riadenej organizácii“. Z vyrozumenia taktiež vyplýva, že zamestnanci opakovane vyjadrovali svoju nespokojnosť s Murínovým pôsobení a šéf SLC vedel, o koho ide.Odbor kontroly MK SR zdôraznil, že akékoľvek odvetné opatrenia voči zamestnancom, ktorí si uplatnili svoje právo podať podnet na rezort kultúry, sú zakázané a môžu byť porušením pracovnej disciplíny, pričom sa posudzujú ako porušenie Zákonníka práce. V tomto smere odbor poukázal na písomné upozornenia na porušenie pracovnej disciplíny, ktoré Murín vydal dvom zamestnankyniam.Riaditeľovo konanie v tomto prípade podľa odboru ministerstva „koliduje k tzv. bezprávnej vyhrážke, pretože upozornenie na možnosť výpovede pre závažné porušenie pracovnej disciplíny môže byť chápané ako donucovanie k bezvýhradnej poslušnosti pod hrozbou okamžitej výpovede“.Odbor kontroly MK SR tiež poukázal na Murínove blogy v Hlavných správach, ktoré podľa neho obsahujú nevhodné a urážlivé vyjadrenia na adresu zamestnancov aj samotnej inštitúcie, na čo je potrebné nahliadať ako na porušenie pracovnej disciplíny z Murínovej strany.„V konaní riaditeľa od jeho nástupu doteraz je možné identifikovať jeho zlyhávanie pri plnení povinnosti utvárať priaznivé pracovné podmienky pre zamestnancov, kam spadá aj povinnosť vytvárať psychicky bezpečné pracovné prostredie. Ide o sústavné porušovanie pracovnej disciplíny, ktoré by malo byť zo strany MK SR disciplinárne riešené podľa závažnosti následkov konania a miery intenzity porušenia pracovnej disciplíny,“ píše sa ďalej vo vyrozumení.V Murínovom konaní tiež podľa odboru kontroly možno identifikovať neetické správanie voči ostatným zamestnancom, pričom viaceré konania riaditeľa SLC možno vyhodnotiť ako porušenia Etického kódexu a môžu byť kvalifikované ako porušenie pracovnej disciplíny. V závere Odbor kontroly MK SR skonštatoval, že sťažnosť zamestnanectva SLC je opodstatnená.