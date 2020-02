Ste v karanténe pre koronavírus? Sociálna poisťovňa akceptuje PN aj viac ako tri dni spätne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2020 (Webnoviny.sk) - Ak je dôvodom vzniku dočasnej práceneschopnosti (PN) karanténne opatrenie, Sociálna poisťovňa ju akceptuje aj v prípade, že ju ošetrujúci lekár vystaví viac ako 3 dni spätne. V súvislosti s narastajúcim počtom podozrení na ochorenia so symptómami akútneho respiračného syndrómu spôsobeného Koronavírusom 2019-nCoV na to upozornila Sociálna poisťovňa."Dôvodom je skutočnosť, že karanténa môže trvať aj dlhšie a pacient nemá možnosť do troch dní od jej vyhlásenia navštíviť svojho ošetrujúceho lekára a doručiť PN zamestnávateľovi, resp. Sociálnej poisťovni," uviedol v tlačovej správe hovorca poisťovne Peter Višváder.Pobočka žiadosť posúdi bez ďalšieho preverovania posudkovým lekárom. Pri „bežných“ práceneschopnostiach je zákonná možnosť spätného uznania len do troch dní.Ak je teda poistenec vypísaný lekárom na základe karanténneho opatrenia, potom mu po splnení ďalších zákonných podmienok môže patriť nemocenská dávka.Dávku prvých 10 dní trvania PN uhrádza zamestnávateľ a od 11. dňa trvania práceneschopnosti následne Sociálna poisťovňa. V prípade SZČO a dobrovoľne poistených osôb vypláca nemocenské Sociálna poisťovňa už od 1. dňa trvania PN.