Štedré a štýlové! Prieskum Fashion (Re)search GLAMI prináša zaujímavé fakty o vianočných nákupoch Slovákov

Vianočnú slávnostnú atmosféru Slováci prežívajú intenzívne, svedčia o tom ich outfity počas Štedrého večera

Väčšina Slovákov nepíše list Ježiškovi, tešia sa na prekvapenie pod stromčekom

Ponožky sú vianočným evergreenom a vyčarujú úsmev aj radosť väčšiny Slovákov

Vianoce sú pre Slovákov príležitosťou urobiť si radosť obdarovaním blízkych

O reporte

9.12.2022 (Webnoviny.sk) -Na Štedrý večer sa až dve tretiny Slovákov (66 %) obliekajú slávnostne. Pohodlné oblečenie preferuje 25 % a čokoľvek zo skrine si vezme 7 % opýtaných. Dôvodom je možno fakt, že takmer polovica (46 %) respondentov vlastní oblečenie s vianočnou tematikou, väčšinou ponožky, svetre či tričká.Zoznam darčekov si 65 % respondentov nepripravuje. Je to hlavne preto, že majú radi moment prekvapenia (52 %), prípadne si želajú, aby darčeky vymýšľali ich blízki sami (30 %), alebo nevedia, čo presne chcú (22 %). Dobrou správou je, že väčšinu našich blízkych zaujíma, po čom túžime, a vie preto odhadnúť, akým darčekom nás poteší. Potvrdzuje to viac ako tretina Slovákov (38 %), ktorí v prieskume uviedli, že na Vianoce nedostávajú veci, ktoré sa im nepáčia. Ak aj nastane taká situácia, 29 % opýtaných si darček ponechá ako spomienku na osobu, ktorá darček venovala.Napriek tomu, že si často uťahujeme z tradície ponožiek pod stromčekom, potešia až 67 % Slovákov. Môžeme preto tvrdiť, že sú dobrým tipom a nemali by chýbať medzi darčekmi ani tento rok. Ponožky pod stromčekom chýbajú len u 31 % respondentov. Naopak, minimálne jeden pár si v množstve darčekov nájde 39 % Slovákov, dva páry 17 % opýtaných a tri až štyri páry uvádza 10 % účastníkov prieskumu. Ponožky sú basic kúskom šatníka a vyberať môžeme zo skutočne širokého sortimentu. Do práce, či funkčné na šport, prípadne veselé a sezónne alebo odvážne dizajnové kúsky, ktoré oživia každý outfit. Špeciálne teplé mäkučké ponožky budú milým aj praktickým spoločníkom pre aktuálnu zimnú sezónu, pre tých, ktorí plánujú šetriť energiami.Slováci darčeky nakupujú najmä pre najbližšiu rodinu (98 %), taktiež priateľom (23 %) alebo svojim kolegom (13 %). Z opýtaných si 16 % zadováži darček aj pre seba. Pozitívnou správou je fakt, že väčšina z nás má z darovania skutočnú radosť a necíti sa previnilo ani z míňania financií. Dôvodom, ktorý uviedlo 41 % respondentov, je špeciálny rozpočet a limit plánovaný na nákup vianočných darčekov. Ďalších 30 % Slovákov uviedlo, že radi rozdávajú darčeky a preto sa previnilo necítia ani pri vyššej sume za ich nákup. Vianoce sú tak jedinečnou príležitosťou obdarovať blízkych a potešiť tak seba, či už to budú povestné ponožky, alebo iný módny kúsok. Ak stále váhate, aké vianočné darčeky vybrať, môžete sa nechať inšpirovať vianočným sprievodcom priamo od GLAMI Fashion (Re)search je dlhodobý výskumný projekt poprednej platformy na objavovanie módy GLAMI založený na kontinuálnom zbere dát. Hlavným cieľom je lepšie pochopenie dynamického trhu módnej e-commerce. V tomto výskume bolo použitých 2 649 odpovedí užívateľov (83 % žien, 15 % mužov, 1 % sa nevyjadrilo). Dáta od respondentov sa zhromaždili v septembri 2022.Informačný servis