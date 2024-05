Steel Arénu v Košiciach obnovia. Modernizácia za skoro šesť miliónov eur sľubuje energetické úspory aj výmenu strojovne (foto)

Prispeje aj samospráva

6.5.2024 (SITA.sk) - Začína sa rekonštrukcia košickej Steel Arény . Na tlačovej besede o tom informoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček . Doplnil, že pondelkovým dňom sa aréna odovzdáva stavebným firmám.„Tým tlakom, ktorý je na nás vyvíjaný, je súčasná cena ľadu, ktorá sa s DPH pohybuje niekde cez 400 eur na jednu hodinu výroby," vysvetlil a dodal, že ak chcú pre športujúcich vytvoriť dobré podmienky a mať ľad, sú nútení riešiť obnovu zázemia športovej haly.Celková cena rekonštrukcie by mala byť 5,7 milióna eur. Polaček informoval, že sa im podarilo získať prostriedky v sume päť miliónov eur z Fondu na podporu športu . Ďalších 700-tisíc eur bude finacovať zo svojich prostriedkov samotná Steel Aréna. Dodal, že i samospráva prispieva na zvládnutie rekonštrukcie.„V rozpočte mesta Košice máme vyčlenených 200-tisíc eur, ktoré idú na kapitálové výdaje Steel Arény," dodal.Vymeniť by sa malo osvetlenie, rovnako by opravou mali prejsť aj strešné konštrukcie. Taktiež bude zrenovovaná strojovňa aj samotné chladenie, ktoré je podľa primátorových slov opotrebované.„Celá modernizácia sa točí okolo energetickej úspory," poznamenal primátor. Priblížil, že vymenený by mal byť svetlík, ktorý sa nachádza v zlom technickom stave. Najväčšou zmenou by podľa Polačeka mala prejsť strojovňa, ktorú čaká komplexná výmena.„Budeme chladiť primárom, predtým to bolo sekundárne chladenie, to znamená chlad sa vyrobil v strojovni a následne sa ešte rozvážal sekundárnym potrubím. Teraz bude všetko robené primárne," vysvetľoval Polaček a dodal, že v tomto je veľký priestor na úsporu.Modernizácia Steel Arény by mala trvať do 15. októbra tohto roka, Polaček dodal, že by radi začali s kolaudáciou už koncom septembra.„Veríme, že to za tie štyri mesiace stihneme a minimálne obmedzíme HC Košice ," poznamenal Polaček. Doplnil, že zmenou prejde i samotná ľadová plocha, ktorá by po rekonštrukcii mala byť dlhšia a užšia. Manažér Steel Arény Martin Schwarc vysvetlil, že parametre plochy boli prispôsobené novým požiadavkám IIHF, čo znamená, že jej dĺžka bude po novom 61 metrov a šírka sa zmení na 28 metrov.„Chcem podotknúť, že predpríprava na chladenie bude stále na ten rozmer 61 na 30 metrov, aby sme boli schopní na ploche privítať aj korčuliarske súťaže a nejaké medzinárodné podujatia," priblížil.Prezident HC Košice Alexander Lang označil rekonštrukciu za veľmi dôležitú, a to i vzhľadom na vysoké náklady, s ktorými dlhodobo zápasia.„Platiť vyše 100-tisíc eur mesačne za ľadovú plochu je nemysliteľné a dostáva nás to do veľkej konkurenčnej nevýhody," vyjadril sa. Dúfa, že rekonštrukcia prinesie zníženie nákladov, a tiež zvýšenie kvality a servisu.Pokiaľ ide o organizáciu kultúrnych podujatí, Polaček uviedol, že v období rekonštrukcie by sa nemali konať, Schwarc ale upozornil na jednu výnimku, a to podujatie, ktoré by sa v Steel Aréne malo konať 4. júna, čomu boli prispôsobené i samotné práce. Ostatné kultúrne podujatia boli posunuté na čas po rekonštrukcii arény.