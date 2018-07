Štefanec: Aby sa zvýšila volebná účasť, je potrebné viac komunikovať

Na archívnej snímke poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg/Bratislava 30. júla (TASR) – Príčina nízkej volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) spočíva v tom, že ľudia dostávajú málo informácií o veciach, ktoré sa riešia na európskej úrovni. Pre TASR to uviedol europoslanec Ivan Štefanec (KDH) z frakcie Európskej ľudovej strany počas júlovej plenárnej schôdze EP v Štrasburgu.Riešenie vidí v troch rovinách - väčšia komunikácia aj cez médiá o európskych témach, spoluzodpovednosť všetkých politikov a zlepšenie vzdelávania slovenských študentov o európskych témach.konštatoval europoslanec v súvislosti s lepšou komunikáciou.V otázke spoluzodpovednosti všetkých politikov sa domnieva, že je potrebné, aby lepšie informovali nielen cez médiá, ale priamo aby využívali každú príležitosť kontaktu s ľuďmi, aby využívali aj nové formy komunikácie, najmä sociálne siete.spresnil Štefanec.V rámci vzdelávania slovenských žiakov a študentov na Slovensku ohľadom európskych tém je podľa neho potrebné im systematicky dodávať viac informácií o Európskej únii.vysvetlil Štefanec.Domnieva sa, že ak študenti budú mať viac informácií, tak bude väčšia šanca, že sa budú sami zaujímať o ne, a že prejavia záujem zúčastniť sa volieb do EP.Nedávne výsledky prieskumu EÚ Eurobarometer poukázali na to, že záujem Slovákov o voľby do EP, ktoré sa uskutočnia v máji 2019, označilo za zaujímavé 30 percent opýtaných. Až 68 percent opýtaných o tieto voľby záujem nemá. Najviac respondentov (54 percent) je presvedčených, že ich hlas nič nezmení, 48 percent nezaujíma politika ani voľby vo všeobecnosti a takmer polovica opýtaných (47 percent) vyslovila názor, že nedôveruje politickému systému. Účasť slovenských voličov bola v EÚ najnižšia (13,05 percenta).