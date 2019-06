Štefanec: Potvrdenia Webera za šéfa EPP má posilniť jeho pozíciu

Na archívnej snímke poslanec Európskeho parlamentu (EP) Ivan Štefanec (KDH). Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Brusel 5. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z politickej skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) majú v stredu na programe voľbu predsedu tejto frakcie. Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH) pre TASR potvrdil, že hlavným kandidátom na túto funkciu je jej doterajší šéf Manfred Weber.Štefanec, ktorý je ešte stále šéfom slovenskej delegácie EPP v europarlamente, spresnil, že európski ľudovci sa ako prvá z politických frakcií v novom zložení EP rozhodli pre voľby nového vedenia.Dodal, že je pochopiteľné, že kandidátom na predsednícku funkciu ľudovcov v EP zostáva Manfred Weber, ktorý bol volebným lídrom EPP - tzv. špicenkandidátom - v tohtoročných eurovoľbách.uviedol Štefanec.Vyjadril nádej, že Weberovo znovuzvolenie do čela kresťanských demokratov v Európskom parlamente mu dá ešte väčší mandát a väčšiu silu pri presadzovaní do pozície predsedu budúcej eurokomisie. Kresťanskí demokrati zostali aj po eurovoľbách najväčšou skupinou v zákonodarnom zbore EÚ.Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ by sa mali na kandidátoch na najdôležitejšie funkcie v euroinštitúciách dohodnúť na nadchádzajúcom summite EÚ v dňoch 20. a 21. júna v Bruseli.(spravodajca TASR Jaromír Novak)