Štefanec: Ruská propaganda sa rada pasuje do pozície ochrancu hodnôt, ale časom začne potláčať prejavy slobodného myslenia

Odkaz Barbarskej noci

Každý režim usiluje len o moc

13.4.2023 (SITA.sk) - Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (Kresťanskodemokratické hnutie) považuje za dôležité pripomínať si, ako sa autoritársky režim usiloval podriadiť si cirkev zákonmi aj násilím. Rovnako považuje za dôležité pripomínať si odpor zo strany mnohých klerikov.Odkaz tzv. Barbarskej noci, počas ktorej bola 13. apríla 1950 uskutočnená Akcia K zameraná na likvidáciu mužských reholí komunistami, je podľa Štefanca aktuálny. Uviedol to v tlačovej správe.„Mnohí, aj nábožensky založení Slováci, dnes podliehajú ilúzii, že autoritársky režim môže byť ochrancom tradičných hodnôt alebo kresťanstva. Pravicoví extrémisti, ale aj ruská propaganda to dobre vedia a preto sa často a radi pasujú do pozície ochrancov hodnôt," vraví europoslanec.Doplnil, že každý režim sa usiluje len o svoju moc a skôr alebo neskôr začne potláčať prejavy slobodného myslenia, medzi nimi aj kresťanstvo, a nebude sa štítiť použiť ani najhrubšie metódy.