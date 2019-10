Štefánik sa po 100 rokoch vracia na Slovensko v trikovom filme

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. októbra (TASR) - Bol kúzelníkom, astronómom, cestovateľom, generálom, vizionárom aj dobrodruhom. Po 100 rokoch sa na Slovensko vracia Milan Rastislav Štefánik v prvom celovečernom trikovom filme podľa skutočných udalostí Cesta do nemožna. Jeho tvorcovia teraz predstavujú oficiálny trailer. TASR o tom informovala PR manažérka filmu Zuzana Kizáková.Dobrodružno-životopisný film príde do kín 30. októbra.priblížil režisér a animátor Noro Držiak.dodal režisér.Štefánik sa v podaní herca Tomáša Mischuru predstaví vo filme ako intelektuál, generál, politik, cestovateľ, vedec, vynálezca, astronóm, národný hrdina aj kúzelník, milovník žien a bonviván. Divákov zavedie do svojho bohémskeho života v Paríži na začiatku minulého storočia, do vojenských misií počas prvej svetovej vojny, na expedíciu na Mont Blanc aj na Tahiti, kde nafotí prvý akt v našej histórii, či na rokovania priamo za stôl s Benešom a Masarykom o vzniku prvej Československej republiky (ČSR).hovorí producent a kameraman filmu Michael Kaboš. Osobnosť M. R. Štefánika je podľa neho pre súčasníkov pomerne málo známa:Tvorcovia chcú vo filme odhaliť aj neznáme momenty zo Štefánikovho života plné drám, emócií aj humoru, ako ich zažil alebo mohol zažiť samotný Štefánik. Vychádzali pritom z autentických historických materiálov, osobných spomienok, denníkových zápiskov a fotografií, ktoré spracovali do filmových scén. Rozhodli sa pre trikový film, ktorý kombinuje živú hereckú akciu s digitálnou animáciou vytvorenou v štúdiu a s dokumentárnym archívom. Hrdinov snímky stvárnili herci, filmári ich pomocou animácií vložili do štylizovaného výtvarného sveta naprieč kontinentmi. Náročná postprodukcia trvala takmer dva roky. V tíme boli skúsení autori, ktorí sa podieľali na oceňovaných a vizuálne inovatívnych filmoch ako True Štúr a Alois Nebel.Cesta do nemožna vznikla ako slovensko-česká koprodukcia, film vzišiel zo súbehu námetov RTVS k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika. Snímku produkujú slovenská spoločnosť Media film s českou Kabos Film & Media spoločne s Českou televíziou, RTVS a animačným štúdiom Tobogang.