Steffi Grafová oslávi jubileum 50 rokov

Na archívnej snímke bývalá nemecká tenistka Steffi Grafová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mannheim/Bratislava 14. júna (TASR) - Jedna z najväčších osobností svetového ženského tenisu, Nemka Steffi Grafová, bude mať v piatok 14. júna 50 rokov.Písal sa rok 1988, keď 19-ročná Steffi Grafová prerušila tenisovú dominanciu Martiny Navrátilovej a Chris Evertovej. Mladá Nemka vyhrala Australian Open, triumfovala na Roland Garros, odniesla si titul z wimbledonskej trávy a aj z US Open. Zároveň v dvojhre získala zlato na olympiáde v Soule, čím sa do histórie bieleho športu zapísala nielen ako držiteľka čistého Grand Slamu, ale aj takzvaného Golden Slamu. Rok pred týmto historickým triumfom sa 17. augusta 1987 stala ženskou svetovou jednotkou a rebríčku WTA kraľovala rekordných 377 týždňov.Steffi Grafová sa narodila 14. júna 1969 v Mannheime vo vtedajšej západnej Nemeckej spolkovej republike (NSR). Na tenisový kurt ju ako štvorročnú priviedol otec Peter Graf, ambiciózny tenisový tréner. Pod prísnym vedením otca sa už ako 13-ročná predstavila na svojom prvom profesionálnom turnaji v nemeckom Filderstadte. Ako 15-ročná zvíťazila v dvojhre na olympiáde v Los Angeles v roku 1984, na ktorej bol tenis len v pozícii ukážkového športu mimo oficiálneho programu olympijských hier.Zlom v jej kariére prišiel v roku 1986, keď ju začal trénovať bývalý legendárny český tenista Pavel Složil. Už v roku 1987 pod jeho vedením vyhrala v Paríži Roland Garros, keď v troch setoch zdolala Martinu Navrátilovú a stala sa dovtedy najmladšou víťazkou legendárneho antukového granslamového turnaja. Dostala sa na prvé miesto v svetovom rebríčku, na ktorom zotrvala 377 týždňov.V životnej forme sa Steffi Grafová pod Složilovým vedením predstavila v roku 1988. Vyhrala všetky štyri grandslamové turnaje Australian Open, Roland Garros, Wimbledon a US Open. K tomu pridala olympijské zlato zo Soulu, čím sa do histórie tenisu zapísala ako držiteľka Golden Slamu.Grafovej cesta k historickému Golden Slamu začala na Australian Open, kde vo finále porazila bez straty setu Chris Evertovú. Na antuke Roland Garros zvíťazila vo finále, ktoré trvalo iba 32 minút, nad Natašou Zverevovou. Najväčšie komplikácie nastali vo finále Wimbledonu. Nemka v ňom prehrávala 5:7, 0:2 s Navrátilovou, ktorá vyhrala predošlých šesť ročníkov trávnatého grandslamu. Grafová však duel otočila zdrvujúcim finišom na 5:7, 6:2, 6:1. Na US Open vyhrala súboj o titul s Argentínčankou Gabrielou Sabatiniovou, s ktorou sa stretla aj v olympijskom finále v Soule. Argentínčanku zdolala v dvoch setoch 6:3, 6:3 a dosiahla nielen olympijské zlato, ale aj dodnes neprekonaný Golden Slam.Grafová dominovala na tenisových kurtoch aj v 90. rokoch minulého storočia. Titul z Australian Open si odniesla v rokoch 1989, 1990 a 1994. Na Roland Garros zvíťazila aj v rokoch 1993, 1995, 1996 a 1999. Vo Wimbledone triumfovala okrem legendárneho roku 1988 aj v rokoch 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996. Titul z US Open si odniesla zase v rokoch 1989, 1993, 1995, 1996.Najťažšie obdobie počas kariéry zažila Steffi Grafová v roku 1997. Poranila si koleno a podrobila sa ťažkej operácii, po ktorej na dvanásť mesiacov vypadla z hry. Okrem zdravotných problémov zažila ťažké chvíle aj v rodinnom živote. Jej otca obvinili z krátenia daní i korupcie a odsúdili na nepodmienečný trest odňatia slobody. Vo väzení si odsedel 25 mesiacov.Vďaka svojej povahe sa dostala ešte v roku 1999 do takej formy, že vo finále Roland Garros zdolala vtedajšiu svetovú jednotku Martinu Hingisovú. Ešte v tom istom roku v auguste však ohlásila Steffi Grafová koniec 17-ročnej profesionálnej kariéry.V roku 2001 sa vydala za úspešného amerického tenistu Andre Agassiho. Majú spolu syna Jadena Gila a dcéru Jaz Elle.Členka tenisovej Siene slávy (2004), päťnásobná (1986, 1987, 1988, 1989, 1999) športovkyňa Nemecka sa už roky angažuje pri podpore detí, ktoré sa stali obeťami násilia. Svoju nadáciu Deti pre zajtrajšok založila ešte v čase aktívnej kariéry v roku 1998.