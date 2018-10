Steinmeier a Duda hovorili o odlišných názoroch ich krajín

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier (uprostred vpravo) a poľský prezident Andrzej Duda počas uvítacieho ceremoniálu 23. októbra 2018 v Berlíne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 23. októbra (TASR) - Nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier v utorok v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii s poľským prezidentom Andrzejom Dudom zdôraznil, že obe krajiny spája podstatne viac, ako ich rozdeľuje.Hostiteľ však podčiarkol aj fakt, že Nemecko je podobne ako Európska komisia znepokojené v súvislosti s reformou poľského súdnictva. Steinmeier súčasne vyjadril nádej, že Varšava bude rešpektovať a realizovať v praxi predbežné opatrenie Súdneho dvora EÚ, v zmysle ktorého je potrebné neodkladne zastaviť a zrušiť nútený odchod sudcov najvyššieho súdu do dôchodku.Poľský prezident sa v reakcii na túto tému obmedzil na konštatovanie, že jeho krajina v stanovenej lehote vypracuje reakciu na verdikt, ktorý v piatok dorazil do Varšavy.Andrzej Duda hovoril opäť kriticky o výstave plynovodu Nord Stream 2, ktorý by mal viesť z Ruskej federácie cez Baltské more do Nemecka a vyslovil sa proti realizácii tohto projektu. Podľa jeho názoru totiž predstavuje problém pre energetickú bezpečnosť stredo- a východoeurópskych štátov. Poľský prezident, ktorý nepovažuje plynovod len za hospodársky, ale aj strategický projekt, očakáva pre postoj Varšavy k tejto otázke viac podpory zo strany Európskej únie.Obaja prezidenti, ktorí netajili odlišné názory na niektoré otázky, sa nezhodli v posúdení nákupu skvapalneného plynu z USA spolkovou republikou. Steinmeier to označil za hospodárske, a nie politické rozhodnutie, Duda odporoval, že aj to nie je len hospodárske, ale aj strategicko-politické rozhodnutie.Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.Zámer Spojených štátov odstúpiť od Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF) je podľa poľského prezidenta pochopiteľnou reakciou prezidenta USA Donalda Trumpa na neustále porušovanie dokumentu ruskou stranou. O prípadnej možnosti umiestniť americké rakety stredného doletu v prípade vypovedania zmluvy na poľskom území však poľská vláda ešte nerokovala, odznelo v Berlíne.Nemecký prezident dal hosťovi z Varšavy jasne najavo, že tak spolková republika, ako aj celá Európska únia potrebujú naliehavo silné, demokratické a proeurópske Poľsko.Andrzej Duda sa dotkol aj odlišného prístupu členských krajín Únie k utečeneckej problematike, poprel, že by Varšava bola voči Bruselu naladená nepriateľsky, avšak zdôraznil, že je nutné rešpektovať rôznorodé postoje jednotlivých štátov.Poľský prezident začal v pondelok popoludní dvojdňovú návštevu Nemecka, v rámci ktorej sa najskôr venoval tzv. hospodárskej diplomacii, podpore poľských firiem pôsobiacich na nemeckom trhu a trhoch v ďalších západoeurópskych štátoch.V utorok absolvoval hosť z Varšavy slávnostný obed a rokovania s nemeckým prezidentom, v jeho spoločnosti sa zúčastní na 19. bilaterálnom fóre a stretne sa aj s kancelárkou Angelou Merkelovou.Záverečným akordom programu Dudovej návštevy bude večerná účasť na slávnostnom koncerte v Konzerthause v Berlíne pri príležitosti 100. výročia nezávislosti Poľska, na ktorom vystúpi Poznaňská filharmónia so sólistami a dirigentom Marekom Pijarowským.