Štěpánek sa rozlúčil s kariérou pred očami Agassiho, Djokoviča i Jágra

Praha 19. októbra (TASR) - Český tenista Radek Štěpánek, ktorý pôsobil v profikolotoči 22 rokov, definitívne ukončil kariéru. Na jeho veľkolepej rozlúčke v pražskej 02 aréne nechýbali mnohé osobnosti svetového športu - Andre Agassi, Novak Djokovič, Mika Häkkinen, Jaromír Jágr, Petr Čech či Pavel Nedvěd.citoval slová Štěpánka portál idnes.cz. Dvojnásobný víťaz Davisovho pohára potom pozval na kurt svoju manželku Nicole Vaidišovú s dcérkou Stelou. "Chcel by som sa ti veľmi poďakovať. Každý chlap má v živote dve osudové ženy. Jednou je mama a druhou manželka," odkázal Vaidišovej, ktorá bola v roku 2007 siedmou hráčkou sveta.Štěpánek vybojoval na okruhu ATP päť singlových titulov a 18 deblových trofejí. V januári 2012 triumfoval po boku Inda Leandera Paesa na grandslamovom Australian Open v Melbourne. V septembri 2013 vyhral s Paesom US Open. Na OH 2016 v Riu de Janeiro sa spoločne s Luciou Hradeckou tešil z bronzu.