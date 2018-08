Stephensová postúpila do osemfinále turnaja WTA v Cincinnati

Dvojhra - 2. kolo:



Sloane Stephensová (3-USA) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:3, 6:2

Cincinnati 15. augusta (TASR) - Americká tenistka Sloane Stephensová postúpila do osemfinále dvojhry na turnaji WTA v Cincinnati. Šampiónka vlaňajšieho grandslamového turnaja US Open si v stredajšom zápase 2. kola aj napriek zraneniu palca na pravej ruke poradila s nemeckou kvalifikantkou Tatjanou Mariovou hladko 6:3, 6:2.Stephensovej maximom v Cincinnati pri jej šiestich doterajších účastiach je semifinále, do ktorého sa prebojovala vlani.