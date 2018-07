Sterling: SR je kľúčovým členom Spoločenstva demokracií

Na snímke Adam Sterling. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

New York/Bratislava 17. júla (TASR) - Vzájomný vzťah so Slovenskom možno opísať spojením "Priatelia, partneri a spojenci". Pre TASR to uviedol americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling.konštatoval veľvyslanec.Dôvodom úzkej spolupráce sú vzájomné hodnoty a dejiny.uzavrel.Spojené štáty nadviazali diplomatické vzťahy so Slovenskom v roku 1993.V rámci vzájomných hospodárskych vzťahov dovoz z USA na Slovensko zahŕňa zariadenia pre energetiku, zdravotnícke zariadenia a príslušenstvo, elektrické a elektronické strojné zariadenia a komponenty, automobilové diely a komponenty, chemické výrobky a plasty.V dovoze zo Slovenska do USA dominujú športové úžitkové vozidlá značiek Volkswagen a Audi vyrábané na Slovensku. Informuje o tom veľvyslanectvo USA na Slovensku.Ďalej uvádza, že Spojené štáty majú so Slovenskom bilaterálnu investičnú dohodu. SR je účastníkom programu bezvízového styku, ktorý Slovákom umožňuje bezvízové cestovanie do USA na určité obchodné alebo turistické účely na dobu nepresahujúcu 90 dní.