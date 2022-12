Sterlingovi sa vlámali do domu, jeho žena a deti boli vnútri

Anglický futbalový reprezentant Raheem Sterling opustil kemp na MS v Katare a vrátil sa do rodnej krajiny po tom, čo sa vlámali do jeho domu. Dvadsaťsedemročný útočník preto nenastúpil v nedeľňajšom osemfinále, v ktorom Albion zdolal Senegal 3:0.





Zatiaľ nie je známe, či sa vráti pred sobotňajším štvrťfinále s Francúzskom. "Musíme mu dať čas, aby sa to pokúsil vyriešiť a aby tam bol pre svoju rodinu. To je teraz najdôležitejšie," povedal tréner Gareth Southgate. Anglicko pôvodne pred nedeľňajším duelom informovalo, že Sterling nenastúpi z rodinných dôvodov. Agentúra PA neskôr uviedla, že ozbrojení zlodeji sa vlámali do jeho domu, pričom v ňom bola jeho manželka i tri deti. "Naše myšlienky sú s ním a s jeho rodinou. Celý tím mu želá len to najlepšie a veríme, že ho čoskoro uvidíme," povedal anglický kapitán Harry Kane.Sterling nastúpil v prvých dvoch skupinových dueloch a skóroval pri výhre nad Iránom (6:2).