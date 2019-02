Števček chce dostať analógový a papierový priestor UK do digitálneho

Marek Števček, archívna snímka Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 2. februára (TASR) – Nový rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček chce dostať analógový a papierový priestor univerzity do digitálneho a zatraktívniť tak univerzitu pre študentov a zamestnancov. Označil to za svoj hlavný cieľ v role rektora najväčšej slovenskej univerzity, na čele ktorej je od 1. februára.Okrem toho chce podporovať vznik statusu výskumnej univerzity, a dosahovať excelentné výsledky vo vede a výskume.poznamenal rektor UK. Za najväčšiu výzvu považuje vytvorenie vnútorne silnej univerzity." uviedol.Na post rektora nastupuje Števček v roku, keď si univerzita pripomína 100. výročie svojho vzniku. Počas marcových osláv storočnice (26. – 28. 3.) chystá univerzita program, v ktorom sa študenti a verejnosť môžu tešiť napríklad na diskusie so známymi a úspešnými absolventmi, netradičné prednášky, výstavu o univerzite, premietanie filmov či predstavenie úspešných študentov UK a rôzne iné aktivity. Tradičný študentský festival AmosFest bude v oslavách pokračovať počas 9. – 12. mája a oficiálne oslavy vyvrcholia v deň 100. narodenín – 27. júna.Števček vyštudoval Právnickú fakultu UK, po skončení štúdií nastúpil v roku 1999 na Katedru občianskeho práva Právnickej fakulty UK, kde pôsobí doteraz. Okrem toho pôsobil v zahraničí, ako aj na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 2012 sa habilitoval na docenta v odbore občianske právo a v roku 2017 bol v tomto odbore vymenovaný za profesora. Od apríla 2017 zastával funkciu prorektora pre legislatívu UK. Je autorom stoviek publikácií, podieľal sa na vydaní niekoľkých kníh a učebníc. Stál pri zrode nových kódexov civilného procesu a v súčasnosti je predsedom rekodifikačnej komisie pre nový Občiansky zákonník.Na poste rektora nahradil Karola Mičietu, ktorý túto funkciu zastával od roku 2011. Funkčné obdobie je do 31. januára 2023.