Števček:Rekonštrukcia internátov môže na univerzitu prilákať študentov

Na archívnej snímke pohľad na Átriové domy vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra v Mlynskej doline Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 15. apríla (TASR) – Najrozsiahlejšia rekonštrukcia vysokoškolských internátov v Mlynskej doline, ktoré patria Univerzite Komenského (UK) v Bratislave, môže na školu prilákať viac študentov. Myslí si to rektor UK Marek Števček, ktorý to uviedol v rozhovore pre TASR.Podľa rektora kvalita vysokoškolských internátov veľmi ovplyvňuje rozmýšľanie mladého človeka pri výbere vysokoškolského štúdia.poznamenal Števček. Na tento zámer je od vlády prisľúbených 14 miliónov eur.Univerzita už na svojej webovej stránke zverejnila projektovú dokumentáciu na predbežné trhové konzultácie.uviedol Števček. Podľa jeho slov bude výsledok stáť za to, pretože to bude "V Mlynskej doline je aktuálne ubytovaných okolo 6500 študentov.