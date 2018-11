Stevens skončil na poste trénera Los Angeles Kings

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 4. novembra (TASR) - John Stevens skončil na poste trénera hokejistov tímu NHL Los Angeles Kings. Klub s ním ukončil spoluprácu po nevydarenom štarte do novej sezóny a v nedeľu vymenoval za dočasného kouča Willieho Desjardinsa. Pri tíme skončil aj asistent Don Nachbaur, nahradil ho Marco Sturm."Králi" vyhrali iba štyri z 13 odohratých duelov a s deviatimi bodmi sú momentálne najhorším tímom profiligy. Vyhrali síce dva z uplynulých troch zápasov, no ani to už neudržalo Stevensa v pozícii hlavného trénera. V kádri Kings je aj slovenský brankár Peter Budaj.Stevens sa ujal kormidla v LA v roku 2017, predtým robil v klube sedem rokov asistenta pod Terrym Murrayom a Darrylom Sutterom. Bol tak v organizácii Kings pri zisku Stanleyho pohára v rokoch 2012 i 2014. V minulosti viedol aj Philadelphiu Flyers.Desjardins bol trénerom Vancouveru Canucks v rokoch 2014 až 2017. Debutovať na striedačke bude v utorňajšom domácom dueli s Anaheimom.