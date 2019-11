Stiahnutie vojakov zo styčnej línie v Donbase odložili na sobotu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 8. novembra (TASR) - Ukrajinská armáda a proruskí separatisti v piatok odložili plánovaný odsun svojich jednotiek na poslednom úseku styčnej línie na východe krajiny o 24 hodín. Oznámili to medzinárodní pozorovatelia, informuje agentúra AFP."Stiahnutie vojenských síl a techniky sa začne v sobotu 9. novembra 2019 o 12.00 h" kyjevského času (11.00 h SEČ), uviedol v oznámení predstaviteľ Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Martin Sajdik.Kyjev predtým vyhlásil, že je pripravený začať so stiahnutím vojakov zo styčnej línie v oblasti dediny Petrivske v Doneckej oblasti v piatok, separatisti však trvali na odložení odsunu do soboty.Realizácia tohto dlho očakávaného kroku je predpokladom pre prvé priame rozhovory ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, píše AFP s tým, že sprostredkovateľmi summitu so zatiaľ nestanoveným termínom budú francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová.Strany konfliktu v Donbase uskutočnili dva podobné odsuny už v júni a októbri.