Stíhačky F-16 na výcvik ukrajinských pilotov prídu do Rumunska do dvoch týždňov

30.10.2023 (SITA.sk) - Stíhačky F-16 určené na výcvik ukrajinských pilotov, ktoré sľúbila holandská vláda, prídu do dvoch týždňov do Rumunska.Povedal to holandský premiér Mark Rutte prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému , s ktorým mal v pondelok konferenčný hovor.Oznámili to to Zelenskyj a Rutte na mikroblogovacej sieti X. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Mohol som prezidenta Zelenského informovať, že lietadlá F-16, ktoré Holandsko sľúbilo s cieľom posilniť ukrajinskú protivzdušnú obranu, dorazia do výcvikového strediska v Rumunsku do dvoch týždňov. To znamená, že výcvikové kurzy pre ukrajinských pilotov, ktorí na nich budú lietať, sa môžu začať čoskoro," konštatoval Rutte.